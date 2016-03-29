国际油市：油价下跌，因对涨势将消退的担忧升温

周一路透初步调查结果显示，美国商业原油库存料连续第七周触及纪录高位，精炼油品库存可能下降。
在美国石油协会(API)和能源资料协会(EIA)公布库存报告前进行的调查显示，八位受访分析师平均预估，3月25日止当周，原油库存增加320万桶。API将于周二2030GMT公布库存数据，EIA于周三1430GMT公布数据。
目前两个指标原油价格都较2月中触及的12年低位反弹约50%，但过去一周油市与其他大宗商品一样都走软。
“数据继续显示供应过剩局面，我猜测在OPEC及其他国家还需进行更多谈判，以帮助油价上涨或是至少维持油价相对稳定，”Ayers Alliance的投资总监Jonathan Barratt称。
他指的是OPEC和俄罗斯等其他主要产油国下月召开会议商谈冻产一事。定于4月17日在卡塔尔举行的会议是提振油价反弹的主要因素。
但鉴于原油库存依然很高，有迹象显示一些OPEC国家在失去市场份额，鲜有需求回归的影子，因此油价料将限于区间波动。
多数分析师都预计长达一年半的油价跌势结束，但也押注油价近期基本没有上行空间。
巴克莱称，1月和2月，大宗商品净流入逾200亿美元，为2011年以来最强开年局势，如果这种情况发生逆转，油价可能下降20-25%。“如果这种情况发生，油价可能跌回到仅略高于30美元的水准，”巴克莱周一表示。（完）
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(编译 汪红英/高琦 审校 王洋/王丽鑫)