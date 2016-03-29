《台湾利率预测》4月短票利率料在0.33-0.36%，央行降息后料利率略下行

路透台北3月29日 - 台湾货币市场资金调度人士周二表示，央行首季理监事会议后决议降息半码(0.125个百分点)，4月提存期预料经过季底因素，短票利率区间预估将较先前小幅下行，利率估在0.33-0.36%之间。
交易员表示，大型银行在央行降息之后对30天短票利率有略微调降2基点，不过票券商认为4月提存期的资金预料仍会偏向宽裕，因此仍预估短票利率区间将略微向下移动。
〞还有，股市看来不妙，如果股市走跌了，钱也会从股市出来。〞一位大型票券商交易员表示。
台湾股市 周二跌0.84%报8,617.35点，是连续第六日收低。分析师指出，亚股下跌、上市柜公司公布财报不佳，引爆中小型卖压大举出笼。
台湾央行上周四宣布连三季降息半码，周五调降三种天期定存单利率各7基点，目前28天期定存单利率在0.66%。但委托银行代收隔夜拆款的利率则在0.20%未有变化。
4月的宽松因素有：央行存单到期约4.11兆(万亿)台币、公债还本付息约53.8亿余台币。
紧缩因素则有央行发行1,600亿台币一年期定存单和300亿台币两年期定存单。此外，和财政部发行20年期公债105/6期，金额300亿台币；10年期公债105/4期，增额发行金额300亿台币；及4月28日发行364天期国库券，金额300亿台币。
以下为各金融机构对4月提存期的30天期自保短票利率预测：
金融机构 最低利率% 最高利率%
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票券公司一 0.34 0.35
票券公司二 0.33 0.35-0.36
票券公司一 0.33 0.35
中型银行一 0.36 0.38
大型银行一 0.33 0.37
大型银行一 0.33 0.35
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中 值 0.33 0.35-0.36(完)
(记者 高洁如; 审校 林高丽)