《路透晚报》--3月29日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：除涉及安全和环保外，投资项目强制性评估评审一律取消--总理

中国总理李克强在国务院第四次廉政工作会议上指出，今年要再砍掉一批部门或指定地方实施的行政审批事项；更大限度减少政府核准的企业投资项目，放权给市场。除涉及安全和环保外，投资项目强制性评估评审一律取消。

--路透调查：中国3月官方制造业PMI料自四年低点回升，但连八月处萎缩

路透综合32家分析机构预估中值显示，中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)料自逾四年低点回升至49.3，显示季节性因素消除，经济出现改善迹象；不过该指数仍将连续第八个月在荣枯线下方，制造业仍处于萎缩区间。

--中国经济：一季度GDP同比增速很可能更低一些--央行货币政策委员

中国央行货币政策委员会委员黄益平表示，中国经济下行压力依然存在，今年一季度国内生产总值（GDP）同比、环比增速很可能都更低一些。

--《特写》唐山烂尾楼之伤--中国去库存城市的缩影

在中国河北省唐山市高新区，有两幢颇具设计感的深色高楼，轮廓线波浪般起伏，墙面活泼点缀着五彩色块，与普通公寓楼并无二致；然而，细心人若看上第二眼，便会发现部分墙面被粗暴地刷上了黑漆，来掩盖依稀可辨的白色大字：“政府做主，还我住房”。

--中国经济：“十三五”开局需防止旧模式的惯性干扰--专家

人民日报刊登中国市场学会会长卢中原的文章称，今年是中国“十三五”开局之年，应当防止旧模式的惯性干扰开局的利好因素，兼顾好短期调控目标和中长期发展目标，协调好需求管理和供给侧结构性改革的关系，以及增强创新动力，防范创新风险。

--香港数据：2月出口跌势加剧按年挫10.8%，创三年最大跌幅

香港政府统计处公布，2月份香港出口值按年跌幅扩大至10.4%，单月跌幅为自2013年2月以来最大，因受全球需求疲弱，以及农历新年的季节性因素影响。

【金融】

--香港金融：金管局将增发200亿港元外汇基金票据，因应银行需求增加

香港金融管理局（HKMA）宣布，将增发总值200亿港元的外汇基金票据，以应付由于银行体系流动资金充裕，使银行对该等票据需求增加的情况。这为金管局自去年8月初以来，第五度增发外汇基金票据。

--企业并购：台湾中信金正洽购泰国LH金融旗下银行部分股权--消息

一位知情消息人士表示，台湾中信金正在进行谈判，欲买入泰国LH金融集团旗下银行至多40%的股权。中信金是台湾最大信用卡发行公司的母公司。

--中国金融：银监会规范AMC不良资产收购业务，缩窄银行腾挪空间

中国银监会近日发文规范资产管理公司（AMC）处置银行不良资产通道。业内人士认为，此举主要是防止不良市场混乱引致的隐藏风险，虽不会造成不良规模突增，但将缩窄银行的腾挪空间。

--中港个股：中国太保今年权益类投资会尝试分级A及转债投资策略--高层

中国大型寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司高层表示，今年公司资产管理业务下权益类投资将会尝试更多策略，例如分级A基金及可转债的投资。

--《台湾利率预测》4月短票利率料在0.33-0.36%，央行降息后料利率略下行

台湾货币市场资金调度人士表示，央行首季理监事会议后决议降息半码(0.125个百分点)，4月提存期预料经过季底因素，短票利率区间预估将较先前小幅下行，利率估在0.33-0.36%之间。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行600亿元七天逆回购，单日净回笼200亿

中国央行公开市场今日进行600亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净回笼200亿元。

--《中国债市每日综述》期货走强暂止收益率升势，一级偏弱短期方向不明

在走势强劲的国债期货支撑下，中国银行间债市现券收益率升势暂时得到遏制。新债发行市场上，国开行四期增发债结果则不尽如人意，中标收益率多高于预期。

--新债招标：国开行一年增发债收益率2.3023%，三年期2.7212%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的一、三、五、七年期固息债，中标收益率分别为2.3023%、2.7212%、2.9830%和3.3114%；此前市场预测均值分别为2.27%、2.69%、2.98%和3.29%。

--中国债券：平安资管与中债登发布可投资级信用债指数，提供独立信用评级

中国平安旗下平安资产管理公司与中央国债登记结算公司发布双方联合编制的可投资级信用债指数，提供独立的信用评级观点。

【外汇】

--中国汇市：人民币小幅收升成交放量，关注晚间FED主席叶伦讲话

人民币兑美元即期小幅收升，受中间价止跌大涨逾170点推动。交易员称，近期国际美元仍是中间价变化的主要外因，而市场价与中间价的偏离度仍然较低；美联储（FED）主席叶伦今晚讲话若偏鸽派，人民币贬值压力将继续缓解。

--中国外汇：外管局称未出新政限制购付汇，将加大打击外汇违规力度

中国国家外汇管理局称，外管局没有出台任何限制购付汇的新政策，但对一些严重干扰外汇市场的违法违规行为，将进一步加大核查、管理和打击力度。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌1.3%，技术面逐渐转弱抛压有所加大

中国股市沪综指收跌1.3%。分析师指出，今日大盘继续调整走势，股指下破10日均线后技术面逐渐转弱抛压有所加大，临近尾盘指数再次出现跳水走势，前期涨幅较大的个股跌幅靠前。近日市场正在调整过程中寻找新的运行节奏，市场热点比较凌乱，后市料继续震荡。

--中港贸易：2月香港净流入内地黄金量按月回升63%，受避险需求带动

香港政府统计处数据显示，今年2月由香港流入中国内地的黄金量按月大幅回升63%，迅速收复此前一个月急速跌势，受投资者避险需求带动。

--中国农业：东北三省和内蒙今年实施玉米价补分离新机制--粮食局

中国国家粮食局网站刊登的新闻稿称，2016年在东北三省和内蒙将玉米临时收储政策调整为市场化收购加补贴的新机制。

--港股业绩：绿城中国去年核心利润同比挫54%，早盘股价最多跌近6%

中国房地产商--绿城中国公布，去年核心利润同比大挫53.8%，受累期内交付面积减少，以及三、四线城市物业销售拖低毛利率；该股早盘最多曾跌5.8%。

--中港个股：神华今年经营收入目标跌近两成，关注海外并购及新能源机会

中国最大煤炭生产商--神华能源设定2016年经营目标，其中煤炭销量按年下降8.2%，整体经营收入跌近两成；公司高管表示，今年将关注海外并购以及新能源方面的投资机会。

--港股业绩：中国信达去年实现净利润140亿元，同比增17.9%

中国四大国有资产管理公司之一的中国信达公布，去年实现净利润140.3亿元人民币，同比增长17.9%；截至2015年末，集团合并总资产达7,139.7亿元，比上年末增长31.1%。

--全球商品：中国牛奶库存高企，新西兰奶农遭殃