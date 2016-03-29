全球金市：金价下跌但仍守在一个月低位上方，受美国数据疲软支撑

“若叶伦论点强化了近期部份联储官员所带动的气氛，则美元可能近一步走强，从而对金价构成压力，”INTL FCStone分析师Edward Meir表示。
“不过我们的看法是...叶伦将会持极为鸽派的看法，不愿打乱市场对于美联储将非常缓步调整利率的预期，她所规划的调整利率脚步将较她的同僚更为缓慢。”
叶伦将会在周二1620GMT于纽约经济俱乐部就经济前景及货币政策发表谈话。
上周多位美联储官员提出今年将至少升息两次的可能，令投资人严阵以待，引发大宗商品全面性修正，并支撑美元。
部分官员表示，若经济动能得以为继，最快将于下月升息。美联储于12月进行近10年来首度升息。
不过周一数据显示美国2月消费者支出几乎未见成长，且通胀回落，略为打消了近期升息的预期。
在疲弱数据公布后，分析师下修第一季国内生产总值(GDP)成长率预估，美元指数则是应声下跌0.2%。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1218.36 -2.29 -0.19
现货银 15.185 -0.032 -0.21
现货铂金 943.5 1.51 0.16
现货钯金 569.9 2.4 0.42
COMEX期金 1218.8 -1.3 -0.11
COMEX期银 15.185 -0.005 -0.03
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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(编译 汪红英/张明钧; 审校 王洋/高琦)