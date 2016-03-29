台湾汇市：台币随亚币连两日收升，审慎观望美联储主席谈话

* 台币连两日收升，随人民币、韩元等亚币升值
* 等候叶伦发表谈话，留意鸽派立场是否转变
* 明日实质区间看32.500-32.800
路透台北3月29日 - 台币兑美元 周二微幅收升，连续第二日升值。汇银人士表示，美国疲弱的经济数据令美元回落，台币随人民币、韩元等亚币升值；但由于美联储主席叶伦今晚将发表讲话，市场交投偏向谨慎。
他们指出，除等待叶伦讲话外，周五美国也将公布非农就业数据。但因数据公布后台湾已进入清明节长假，因此近期汇市料以实质交投为主，难脱区间整理格局。
〞叶伦还是扮演那只鸽子吧，经济实在不好。〞一位公股银行交易人士说。
另一位商银交易主管也认为，虽然近日有几位美联储官员发表鹰派谈话，但市场认为叶伦还是偏鸽派，因此不敢重押美元多头。
公股交易人士称，今日外资进出皆有，操作方向并不明确，出口商则因季底已至必须抛汇，整体气氛偏向观望。
新兴亚币周二多走强，因美国经济数据欠佳令美元下跌；但美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话有可能暗示很快将会升息，使得市场人士抱持审慎态度。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛；目前一个月美元/台币远汇 报32.521/32.580，上日收在32.500。
交易员估计，明日台币汇价先看32.500-32.800。台币今日主要交易区间在32.571-32.618，上日在32.631-32.717。
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16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
元 亿美元
报价
台北外汇经纪公 32.695 32.720 32.571-32.695 32.600 4.97 5.54
司
元太外汇经纪公 32.692 32.718 32.586-32.692 32.614 2.385 2.22
司
无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准
DF)
美元/台币一个月期 -0.050/-0.030 -0.070/-0.050
美元/台币六个月期 -0.030/0.010 -0.055/-0.015
(完)
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(记者 董永年; 审校 张喜良)