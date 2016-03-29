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债券 | 2016年 3月 29日 星期二 15:46 BJT

欧元债市：德国10年期公债收益率触及四周低点，因油价下滑

德国将于周三公布3月份通胀数据，而欧元区通胀数据定于周四公布。

德国10年期公债收益率 下降3个基点至0.15%，为3月1日以来最低，仅略高于2月所及年内低位0.10%。

“通胀预期方面的压力升温，加重了当前的避险情绪，”德国商业银行利率策略师Rainer Guntermann称。

多数其他欧元区公债收益率下降3-7个基点。

这些走势在一定程度上只是在追踪美债收益率。美国金融市场周一未休市。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二将就经济和货币政策发表讲话。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 高琦/张明钧)

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