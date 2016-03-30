台湾已公布经济指标--2016/3/30

《汇市简讯》澳元/美元在12月就业报告公布后几无变动
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 -11.8% -13.0% 4/11 -- 商品进口(y/y) 2月 -7.4 -13.1% 4/11 -- 外销订单(y/y) 2月 -7.4% -12.4% 4/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 200.1 188.0 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 13.4 56.9 5/20 -- M2货币总计数(y/y) 2月 +5.17% +5.63% 4/25 -- 季调失业率 2月 3.94% 3.91% 4/22 -- 工业生产指数(y/y) 2月 -3.65% -5.99% r 4/22 -- 外汇存底(亿美元) 2月底 4,288.16 4,259.78 4/6 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +2.40% +0.80% r 4/7 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 -0.52% -0.80% -- -- (Q4统计值 (Q3修正值) ) 重贴现率(%) 3月24日 1.500% 1.625% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透上海1月19日 - 中国贵阳银行、江西银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有252家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模124,480亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)