台湾经济指标预测--3月30日至5月20日

《汇市简讯》澳元/美元在12月就业报告公布后几无变动
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月4日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,288.16亿美元 4/7 0830 消费者物价指 3月 -- +2.40% 数(CPI) * 4月11日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/11 1600 出口 3月 -- -11.8% * 4月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- -7.4% 年变动率 4/22 0830 季调失业率 3月 -- 3.94% 4/22 1600 工业生产指数 3月 -- -3.65% * 4月25日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/25 1620 M2年增率 3月 -- +5.17% * 5月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1620 经常帐 第一季 -- 顺差200.1亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1600 经济成长率 第四季 -- -0.52% (统计值) (第四季统计值) -- 1700(预) 重贴现率 第二季 -- 1.500% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透上海1月19日 - 中国贵阳银行、江西银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有252家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模124,480亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)