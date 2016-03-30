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亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 08:00 BJT

台湾货币市场：3月30日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北3月30日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期共2,171亿台币。    
    
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。 
    --美商花旗集团发行2.0亿美元债。
    --The Bank of Nova Scotia发行1.5亿美元债。
    --财政部发行五年期公债105/5期，金额300亿台币，25日标售。    
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(本提存期)
        
    **宽松因素：
    --央行存单到期 3,935.8亿台币：
     03/31            2,698.80亿台币
     04/01            1,237.00亿台币
   
    --公债还本付息814亿台币：
   03/31     95甲3期本金        800.00亿台币
   03/31     95甲3期10息         14.00亿台币
   --月底军公教薪饷拨款。
    
    **紧缩因素：      
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。(完)         
    

 (记者 高洁如; 审校 董永年)

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