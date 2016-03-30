重温稿-《台湾利率预测》4月短票利率料在0.33-0.36%，央行降息后料利率略下行

《汇市简讯》澳元/美元在12月就业报告公布后几无变动
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透台北3月29日 - 台湾货币市场资金调度人士周二表示，央行首季理监事会议后决议降息半码(0.125个百分点)，4月提存期预料经过季底因素，短票利率区间预估将较先前小幅下行，利率估在0.33-0.36%之间。
交易员表示，大型银行在央行降息之后对30天短票利率有略微调降2基点，不过票券商认为4月提存期的资金预料仍会偏向宽裕，因此仍预估短票利率区间将略微向下移动。
〞还有，股市看来不妙，如果股市走跌了，钱也会从股市出来。〞一位大型票券商交易员表示。
台湾股市 周二跌0.84%报8,617.35点，是连续第六日收低。分析师指出，亚股下跌、上市柜公司公布财报不佳，引爆中小型卖压大举出笼。
台湾央行上周四宣布连三季降息半码，周五调降三种天期定存单利率各7基点，目前28天期定存单利率在0.66%。但委托银行代收隔夜拆款的利率则在0.20%未有变化。
4月的宽松因素有：央行存单到期约4.11兆(万亿)台币、公债还本付息约53.8亿余台币。
紧缩因素则有央行发行1,600亿台币一年期定存单和300亿台币两年期定存单。此外，和财政部发行20年期公债105/6期，金额300亿台币；10年期公债105/4期，增额发行金额300亿台币；及4月28日发行364天期国库券，金额300亿台币。
以下为各金融机构对4月提存期的30天期自保短票利率预测：
金融机构 最低利率% 最高利率%
-----------------------------------------
票券公司一 0.34 0.35
票券公司二 0.33 0.35-0.36
票券公司一 0.33 0.35
中型银行一 0.36 0.38
大型银行一 0.33 0.37
大型银行一 0.33 0.35
-----------------------------------------
中 值 0.33 0.35-0.36(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透上海1月19日 - 中国贵阳银行、江西银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有252家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模124,480亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)