中国新债：陕西定向发行419.22亿元专项地方债，利率较下限上浮17%

路透北京3月29日 - 中国陕西省财政厅周二公告，当日采用定向承销方式发行了总额419.2188亿元人民币专项地方债，期限包括三、五、七和10年，利率较下限上浮比例均为17%。
陕西本次定向发行的四期专项债对应的利率分别为2.72%、2.97%、3.29%和3.32%。发行规模上，除10年期为41.9223亿元外，其余三期均为125.7655亿元。
上述利率较按发行前五日国债到期收益率曲线均值的下限均上浮17%，对应上浮点位分别为39个基点(bp)、43bp、48bp和48bp。
路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中定向发行7,921.7795亿元，占比约两成，公开招标占比近八成。
定价方面，2015年各省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。陕西省去年11月发行的定向债利率则较下限上浮20%，为当年定向债上浮幅度最高；上浮点数绝对值上，则以去年7月2日大连市定向发行的10年一般和专项债的69个bp为最大。
中国财政部曾发布通知，明确今年各地地方债每季度发行不超过规模上限30%，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。
定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)
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(发稿 侯向明；审校 张喜良)