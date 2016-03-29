亚洲橡胶：TOCOM期胶收低2%，因油价下跌及日圆走强引发获利了结

美元兑日圆 在隔夜触及的3月16日以来最高水准113.69日圆附近徘徊，投资者关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在1530GMT对纽约经济俱乐部发表的讲话，以期从中寻找美国利率前景的线索。
交易商称，上海期胶下跌也加大了东京期胶的压力。
上海期交所交投最活跃的9月期胶 下跌445元人民币，收报每吨11,310元(1,737.30美元)。
“难以预测市场走向，但自2月以来的升势或许凸显出轮胎生产商等终端用户的需求趋坚，”冈藤商事的策略师Kaname Gokon说。
TOCOM期胶已较2月低点144.5日圆上涨逾20%，受割胶淡季及亚洲橡胶产国减少出口提振。
新加坡商品交易所(SICOM)4月期胶 最新报每公斤127.5美分，下跌3.6美分。(完)
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(编译 刘秀红/汪红英；审校 艾茂林/蔡美珍)