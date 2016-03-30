重温稿-台湾货币市场：短率力持平稳，3月季底将近稍现紧张气氛

* 短率持稳，但因季底因素稍有紧张气氛 * 票券商寻求拆款和短票管道调入，缺口不算大 * RP利率区间高位仍需与银行承做 记者 高洁如 路透台北3月29日 - 台湾银行间短率周二大致持稳，惟因3月季底将近稍现紧张气氛。 资金调度人员表示，大型银行未拆出资金，令票券商纷纷寻求不同管道拿钱，季底将近市场 调度保守观望。 他们指出，大型银行在市场中保持静默，没有拆出的动作，目前市场上供给的月内短钱 很多，但跨月的资金尚少，有少数的续单能够先做，新钱难找。 〞给票券商展期而已，市场上有一些跨月的需求，〞一位大型银行交易员说。 也有另一家大型银行交易员表示，目前积数不够，先补入一点隔夜短钱，再观察市场的 资金变化再做决定。 本地时间18:05 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.695 32.720 台湾加权股价指数<.TWII 8,617.35 8,690.45 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.204% 0.202% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.260% 0.200-0.260% --一周拆款利率区间 0.200-0.300% 0.200-0.360% --两周拆款利率区间 0.260-0.390% 0.250-0.395% **票券商拆票双管齐下** 短票市场方面，一位资金调度人士指出，临近月底，票券商虽已提前准备，挪移资金缺 口到下周，但因跨月资金还是不算好找，因此部分银行还是接到不少询问拆款的电话。 一大型票券商交易员则表示，在拆款和短票市场双管齐下，仍先以拆款为最主要的调入 管道，其次是卖票。目前票券商的资金缺口普遍不大，各方大都可以在正常时间平帐。 〞算是小紧啦，..调钱语气稍微急促了一点，〞一位大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月30天期利率主要成交在0.35-0.36%、少数成 交在0.37%，以低位居多；与上日相同。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.34 7%，前日0.359%；上日区间在0.30-0.39%，前日在0.30-0.40%；上日成交量137.91亿台币， 前日在137.6亿台币。 台湾央行周二发行4,765.6亿台币定存单，与今日到期金额4,987.15亿台币相较，存单 发行余额减221.55亿。 本周央行定存单到期1兆1,098.95亿台币，本周到期余日的落点分别为：周三2,171亿台 币、周四2,698.8亿台币、周五1,237亿台币。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为995亿台币，累积超额准备7,528亿台币、 加计前期1%的超额准备为8,975亿台币。 **RP利率稳中区间高位略升** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日市场资金平稳充裕，虽有分配不均，但是 投信、寿险和银行仍有部分多钱。若是跨月的资金可以较高的利率来承做，资金也算好找。 但票券商则表示，月底仍有一些资金需求，仍然必需和部分银行以区间偏高的利率承做 。 紧缩因子方面，周二有Bank of America发行共3.79亿美元债；周三则有财政部发行五 年期公债105/5期，金额300亿台币。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.32-0.33%，约同上日，月 内成交在0.30%；短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.40-0.42%，也同于上 日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率较上日平稳，短天期公债附买回利率 主要在0.23-0.35%；上日主要在0.23-0.28%；公司债附买回利率主要成交约同上日在0.23-0 .32%。(完) (审校 杨淑祯/张喜良)