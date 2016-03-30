重发-东南亚股市：涨跌互见，马来西亚股市表现好于其它市场(3月29日)

(重发以删除多余代码) 路透3月29日 - 东南亚股市周二涨跌互见，此前美国消费者支出数据暗示今年美联储或 在加息问题上持审慎态度，投资者遂转向谨慎。 马来西亚股市 表现好于地区其他市场，上涨0.7%，交易所数据显示外资在马来 西亚股市买超7,721万美元。 泰国股市 上涨0.3%，外资流入2,028万美元。印尼股市 从一个月低点反 弹，收高0.2%。 投资者等待美联储主席叶伦今日稍晚的讲话。周一的数据显示，美国1月消费者支出增 幅被下修。 加上另一项数据显示2月美国商品贸易逆差加大，都表明第一季美国经济增长仍然较为 低迷。 今日美联储主席叶伦将就美国经济前景和货币政策讲话。还有其他几位联储官员今日也 将发表讲话，使得美联储政策成为当前最大焦点。 新加坡股市 下跌0.4%，菲律宾股市 收跌0.8%。越南股市 下滑1.3%， 录得1月21日以来最大单日跌幅，多数蓝筹股下行。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 354.04 0.00 +0.00 +6.38 332.82 新加坡 2819.08 -11.21 -0.40 -2.21 2882.73 马来西亚 1715.04 12.63 +0.74 +1.33 1692.51 泰国 1392.85 3.84 +0.28 +8.14 1288.02 印尼 4781.30 7.67 +0.16 +4.10 4593.01 菲律宾 7274.40 -60.12 -0.82 +4.64 6952.08 越南 568.28 -7.44 -1.29 -1.86 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)