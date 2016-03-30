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亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 11:58 BJT

重发-东南亚股市：涨跌互见，马来西亚股市表现好于其它市场(3月29日)

(重发以删除多余代码)
    路透3月29日 - 东南亚股市周二涨跌互见，此前美国消费者支出数据暗示今年美联储或
在加息问题上持审慎态度，投资者遂转向谨慎。
    
    马来西亚股市 表现好于地区其他市场，上涨0.7%，交易所数据显示外资在马来
西亚股市买超7,721万美元。
    
    泰国股市 上涨0.3%，外资流入2,028万美元。印尼股市 从一个月低点反
弹，收高0.2%。
    
    投资者等待美联储主席叶伦今日稍晚的讲话。周一的数据显示，美国1月消费者支出增
幅被下修。 
    
    加上另一项数据显示2月美国商品贸易逆差加大，都表明第一季美国经济增长仍然较为
低迷。
    
    今日美联储主席叶伦将就美国经济前景和货币政策讲话。还有其他几位联储官员今日也
将发表讲话，使得美联储政策成为当前最大焦点。
    
    新加坡股市 下跌0.4%，菲律宾股市 收跌0.8%。越南股市 下滑1.3%，
录得1月21日以来最大单日跌幅，多数蓝筹股下行。    
        
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   354.04     0.00   +0.00   +6.38   332.82
    新加坡                     2819.08   -11.21   -0.40   -2.21  2882.73
    马来西亚                  1715.04    12.63   +0.74   +1.33  1692.51
    泰国                      1392.85     3.84   +0.28   +8.14  1288.02
    印尼                      4781.30     7.67   +0.16   +4.10  4593.01
    菲律宾                     7274.40   -60.12   -0.82   +4.64  6952.08
    越南                        568.28    -7.44   -1.29   -1.86   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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