全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因各类型船舶运费攀升

路透3月29日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二上涨，受助于各类型船舶运费齐步上升。

整体乾散货运价指数 上涨3点，报409点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨4点，或1.97%，在207点，日均获利涨17美元，报2,099美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨5点，报471点。日均获利涨41美元，报3,772美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上涨1点，至474点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报270点。(完)