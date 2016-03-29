金属期市：期铜下跌，因叶伦讲话前美元上涨

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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* 美元上涨拖累期铜下跌
* 期铝逆势上涨，因有迹象显示供应收紧
路透伦敦3月29日 - 期铜周二下滑，因美元在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦就利率前景发表讲话前上涨，且投资者在期铜上周上涨后获利了结。
伦敦金属交易所三个月期铜 收盘时没有成交，买盘最后下滑1%，报每吨4,910美元，盘中触及两周低点4,880美元。
3月迄今铜价上涨超过5%，本月表现有望成为逾一年来最好，受中国楼市复苏迹象推动。
“房地产开发企业建设用地购置面积增长反弹至2015年初以来的最高水平，”Bernstein的分析师Paul Gait在一份报告中写道。
“房屋施工面积增长加快至2015年4月来最高水平，房屋新开工面积自2013年来首次出现幅度较大的正增长。”
中国周五公布的制造业和非制造业PMI数据将提供有关需求规模的更明确线索。
美元 上涨，促使一些投资者在季末前对期铜的涨势获利了结。在LME市场收市后，美联储主席叶伦称，美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事。她的讲话拖累美元下跌。美元走低可能在短期内提振美元计价的商品。
诸如季末轧平头寸等技术因素也可能拉低基本金属。
三个月期铝 没有跟随基本金属下跌的走势，上涨0.5%，收报每吨1,489美元，受一些市场供应收紧的迹象支撑。
现货铝较三个月期铝贴水MAL0-3收窄，目前约为每吨8美元，上周为24美元，反映LME铝市场供应收紧。
期锌 收跌0.8%，报每吨1,781美元。期铅 下滑0.5%，报1,741美元。期锡 跌0.6%，报16,800美元，期镍 回落0.5%，报8,450美元。(完)
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导