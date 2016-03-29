金属期市：期铜下跌，因叶伦讲话前美元上涨

* 美元上涨拖累期铜下跌

* 期铝逆势上涨，因有迹象显示供应收紧

路透伦敦3月29日 - 期铜周二下滑，因美元在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦就利率前景发表讲话前上涨，且投资者在期铜上周上涨后获利了结。

伦敦金属交易所三个月期铜 收盘时没有成交，买盘最后下滑1%，报每吨4,910美元，盘中触及两周低点4,880美元。

3月迄今铜价上涨超过5%，本月表现有望成为逾一年来最好，受中国楼市复苏迹象推动。

“房地产开发企业建设用地购置面积增长反弹至2015年初以来的最高水平，”Bernstein的分析师Paul Gait在一份报告中写道。

“房屋施工面积增长加快至2015年4月来最高水平，房屋新开工面积自2013年来首次出现幅度较大的正增长。”

中国周五公布的制造业和非制造业PMI数据将提供有关需求规模的更明确线索。

美元 上涨，促使一些投资者在季末前对期铜的涨势获利了结。在LME市场收市后，美联储主席叶伦称，美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事。她的讲话拖累美元下跌。美元走低可能在短期内提振美元计价的商品。

诸如季末轧平头寸等技术因素也可能拉低基本金属。

三个月期铝 没有跟随基本金属下跌的走势，上涨0.5%，收报每吨1,489美元，受一些市场供应收紧的迹象支撑。

现货铝较三个月期铝贴水MAL0-3收窄，目前约为每吨8美元，上周为24美元，反映LME铝市场供应收紧。