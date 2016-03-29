芝加哥期市：CBOT小麦期货攀升，因空头回补和美国大平原天气干燥

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二连续第二天攀升，因基金买入和担忧美国冬麦种植带部分地区的不利天气带动回补空头。
CBOT-5月小麦 收高5-3/4美分，报4.76-3/4美元，日高在4.77-1/2美元，此为两周高点。该合约仍保持在50日切入位4.69美元之上，且徘徊在100日移动均线切入位4.79-3/4美元之下不远处。
堪萨斯州西南部、俄克拉荷马州西部和德克萨斯州狭长地带天气干燥且预计短期内情况不会好转，这支撑了小麦价格。近期寒冷天气可能对一些正在生长的小麦造成损害，对小麦市场提供进一步支撑。
美国农业部(USDA)周一稍晚公布，上周最大的小麦种植州堪萨斯州的小麦生长优良率低于之前一周，而美国其他州的小麦生长优良率基本持平。
交易商等待美国农业部周四公布的种植意向和季度库存报告。分析师预期，美国农业部将公布截至3月1日的小麦库存为2011年来最高。
今日CBOT小麦期货预估成交量为71,813口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。