芝加哥期市：CBOT小麦期货攀升，因空头回补和美国大平原天气干燥

路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二连续第二天攀升，因基金买入和担忧美国冬麦种植带部分地区的不利天气带动回补空头。

CBOT-5月小麦 收高5-3/4美分，报4.76-3/4美元，日高在4.77-1/2美元，此为两周高点。该合约仍保持在50日切入位4.69美元之上，且徘徊在100日移动均线切入位4.79-3/4美元之下不远处。

堪萨斯州西南部、俄克拉荷马州西部和德克萨斯州狭长地带天气干燥且预计短期内情况不会好转，这支撑了小麦价格。近期寒冷天气可能对一些正在生长的小麦造成损害，对小麦市场提供进一步支撑。

美国农业部(USDA)周一稍晚公布，上周最大的小麦种植州堪萨斯州的小麦生长优良率低于之前一周，而美国其他州的小麦生长优良率基本持平。

交易商等待美国农业部周四公布的种植意向和季度库存报告。分析师预期，美国农业部将公布截至3月1日的小麦库存为2011年来最高。

今日CBOT小麦期货预估成交量为71,813口。(完)

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