《全球汇市》美元下跌，此前美联储主席叶伦称对升息宜“谨慎”

* 叶伦称美联储对升息“谨慎”是适当的做法

* 欧元升穿1.13美元，为11日来首次

* 美元指数触及八日低位95.103

路透纽约3月29日 - 美元兑欧元触及逾一周最低水准，且兑其他主要货币下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦称，美联储对升息“谨慎”是适当的做法。

叶伦表示，对美国经济复苏面临的风险持谨慎态度。而最近多位联储官员的言论更偏鹰派。这次是两周前美联储决定维持利率后，叶伦首次发表公开演说。

叶伦的讲话令市场推迟对联储下次加息的预期，从而拖累美元下跌。美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预计联储在7月加息的机率为43%，低于周一的51%。

欧元兑美元 劲涨近1%，至1.1302美元，在11日内首次升穿1.13美元，且可望录得近两周来最大单日百分比涨幅。

美元兑日圆 下挫逾0.6%，至112.72日圆日内低位，美元稍早曾触及近两周高位113.80日圆。

“叶伦的讲话肯定是鸽派的，”TJM Brokerage外汇部门联席主管Richard Scalone表示，他指的是叶伦在纽约经济俱乐部发表的讲话。“这是向加息次数减少的方向又推了一把。”

和叶伦的谨慎言论形成对比，费城联储总裁哈克上周表示，美联储应该早至下月就考虑加息，且他青睐至少在今年底前加息三次。亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，美国经济表现可能和美联储早至4月加息吻合。

“鉴于上周多位美联储官员的讲话远没有预期的鸽派，许多市场人士预期叶伦的基调将出现转变，但是，并不是这样，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。

美元兑瑞郎 触及11日低位0.9661瑞郎。美元指数 触及八日低点95.103，尾盘下挫0.83%，至95.145。