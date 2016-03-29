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货币新闻 | 2016年 3月 30日 星期三 04:38 BJT

国际油市：上周美国原油库存增加260万桶，增幅小于预期-API

路透3月29日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增加，而汽油和馏分油库存减少。

API公布，截至3月25日当周美国原油库存增加260万桶，至5.344亿桶，路透调查的分析师预计为增加330万桶。库欣原油库存减少31.9万桶。(完)

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