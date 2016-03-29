加拿大股市：攀升，美联储主席叶伦的谨慎言论带动加拿大金矿股上涨

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
路透多伦多3月29日 - 加拿大主要股指周二上涨，扭转稍早下跌的势态，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦鸽派的言论扶助支撑加拿大的金矿股上涨。
叶伦周二表示，美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事，因美国经济仍面临全球风险，通胀是否会持续攀升仍不确定。
美联储保持谨慎立场“目前对资产价格来说是利好的，作为资产经理，我们确保会把握机会，”Barometer Capital Management交易部门主管Diana Avigdor说。
材料股劲涨2.7%。现货金 上扬1.6%，因利率保持在低位，令持有非收益性资产的黄金的机会成本下降。
多伦多证券交易所S&P/TSX综合股指 收盘上涨36.04点，或0.27%，报13,426.23点。该指数触及3月23日来最高13,443.80点。
10大类股中有六种上涨。非必需消费品类股上涨0.8%，工业股升0.7%。
能源股和金融股下跌，令股指承压。能源股跌0.6%，受油价下跌拖累。金融股小跌0.2%。(完)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。