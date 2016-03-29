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市场报道 | 2016年 3月 30日 星期三 05:12 BJT

加拿大股市：攀升，美联储主席叶伦的谨慎言论带动加拿大金矿股上涨

路透多伦多3月29日 - 加拿大主要股指周二上涨，扭转稍早下跌的势态，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦鸽派的言论扶助支撑加拿大的金矿股上涨。

叶伦周二表示，美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事，因美国经济仍面临全球风险，通胀是否会持续攀升仍不确定。

美联储保持谨慎立场“目前对资产价格来说是利好的，作为资产经理，我们确保会把握机会，”Barometer Capital Management交易部门主管Diana Avigdor说。

材料股劲涨2.7%。现货金 上扬1.6%，因利率保持在低位，令持有非收益性资产的黄金的机会成本下降。

多伦多证券交易所S&P/TSX综合股指 收盘上涨36.04点，或0.27%，报13,426.23点。该指数触及3月23日来最高13,443.80点。

10大类股中有六种上涨。非必需消费品类股上涨0.8%，工业股升0.7%。

能源股和金融股下跌，令股指承压。能源股跌0.6%，受油价下跌拖累。金融股小跌0.2%。(完)

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