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亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 05:32 BJT

纽约期市：ICE期棉下跌，因忧虑中国出售储备棉

路透3月29日 - 期棉周二收低，因预计中国不久将开始释出其庞大的储备棉，且在美国政府周四公布种植意向报告前，市场交投谨慎。

中国政府可能在4月中开始出售储备棉，优先出售优质棉花，这包括进口棉花。

近月5月棉花合约 收跌0.42美分，或0.73%，报每磅57.38美分，盘中交易区间为57.22-57.94美分。

美元指数 下跌0.82%，汤森路透核心商品CRB指数 下滑0.64%。

期棉市场总成交量上升433口，至14,702口。数据显示，上日未平仓合约增加1,675口，至215,388口。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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