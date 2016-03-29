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亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 06:13 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆劲升后接近关键阻力位

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* 澳元/日圆周二涨0.48%，因美联储主席叶伦讲话令风险偏好改善

* 澳元/日圆接近双顶水平86.35/40日圆以及200日移动均线86.60日圆

* 若突破86.65日圆，则目标看向102.80/77.80日圆38.2%的费波纳奇回档位87.35日圆

* 小时图支撑位在85.309日圆，若失守则面临下行压力

(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 龚芳)

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