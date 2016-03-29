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亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 06:04 BJT

《日本重要政经日程》--3月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

    3月29日(二)
    
    2350 - 2月工业产出
    
    3月30日(三)
    
    0300 - 日本石油连盟公布一周原油库存数据
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
      
    全球重要经济事件一览表       
    美股业绩公布日程             
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            
    

 (编译 张涛；审校 戴素萍)

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