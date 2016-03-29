《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月29日

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 78.08 +1.60 +2.09 2976361 京东 26.42 +0.60 +2.32 15247213 新浪 47.07 +0.50 +1.07 474111 搜狐 49.61 +0.95 +1.95 202972 网易 138.86 -1.14 -0.81 1882760 百度 189.84 +4.67 +2.52 2517730 台湾 台湾积体电路 25.97 +0.34 +1.33 1328278 联电 2.05 -0.02 -0.97 176124 日月光 5.81 +0.10 +1.75 327830 硅品精密 8.07 -0.14 -1.71 993718 和信超媒体 2.68 -0.03 -1.11 25868 友达 2.96 +0.05 +1.72 76860 中华电信 33.89 +0.22 +0.65 26412 台湾国际航电 39.49 +0.39 +1.00 501150 香港 中国移动 54.79 +0.50 +0.92 196980 中国联通 13.10 +0.20 +1.55 147409 中国电信 52.40 +1.14 +2.22 11339 中芯国际 4.38 -0.02 -0.45 4874 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 徐文焰；审校 张涛)
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导