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亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 06:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月29日

公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          78.08    +1.60    +2.09   2976361
    京东                26.42    +0.60    +2.32  15247213
    新浪              47.07    +0.50    +1.07    474111
    搜狐              49.61    +0.95    +1.95    202972
    网易             138.86    -1.14    -0.81   1882760
    百度             189.84    +4.67    +2.52   2517730
    
    台湾
    台湾积体电路       25.97    +0.34    +1.33   1328278
    联电                2.05    -0.02    -0.97    176124
    日月光              5.81    +0.10    +1.75    327830
    硅品精密           8.07    -0.14    -1.71    993718
    和信超媒体         2.68    -0.03    -1.11     25868
    友达                2.96    +0.05    +1.72     76860
    中华电信           33.89    +0.22    +0.65     26412
    台湾国际航电      39.49    +0.39    +1.00    501150
    
    香港
    中国移动           54.79    +0.50    +0.92    196980
    中国联通           13.10    +0.20    +1.55    147409
    中国电信           52.40    +1.14    +2.22     11339
    中芯国际            4.38    -0.02    -0.45      4874
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 徐文焰；审校 张涛)

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