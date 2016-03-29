澳新经济指标预测--3月30日-4月6日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月28日当周 3月30日(三) 暂无重要数据公布。 3月31日(四) 0000 新西兰NBNZ企业展望指数 2月 -- 7.1% 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 2月 -- +3.1% 0030 澳洲民间部门信贷 2月 -- +0.5% 房屋信贷 -- +0.5% 2230 澳洲AIG制造业指数 3月 -- 53.5 4月1日(五) 暂无重要经济数据。 4月4日当周 4月4日(一) 0100 澳洲MI通胀指标(较前月) 3月 -- -0.2% 0130 澳洲建筑许可 2月 -- -7.5% 民间住宅建筑许可 -- -6.0% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 3月 -- +6.9% 网路招聘广告 -- -1.3% 0130 澳洲零售销售(较前月) 2月 -- +0.3% 2200 新西兰NZIER企业信心指数 第一季 -- 正15.0% 产能利用率 -- 93.2% 4月4-5日 2330 澳洲AIG服务业指数 3月 -- 51.8 4月5日(二) 0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 2月 -- 逆差29.37 商品和服务进口 -- -1.0% 商品和服务出口 -- +1.0% 0430 澳洲央行利率决定 4月 -- 2.00% 4月6日(三) 暂无重要经济数据。 4月6-7日 2330 澳洲AIG建筑业指数 3月 -- 46.1 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李爽 审校 张荻)