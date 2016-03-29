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亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 06:09 BJT

****澳新经济指标预测--3月30日-4月6日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值      前值    
       
    3月28日当周
    
    3月30日(三)
    暂无重要数据公布。
    
    3月31日(四)
    0000 新西兰NBNZ企业展望指数                   2月          --        7.1%
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                  2月          --       +3.1%
    0030 澳洲民间部门信贷                         2月          --       +0.5%
             房屋信贷                                          --       +0.5%
    2230 澳洲AIG制造业指数                        3月          --        53.5   
    
    4月1日(五)
    暂无重要经济数据。      
    
    4月4日当周
    
    4月4日(一)
    0100 澳洲MI通胀指标(较前月)                   3月          --       -0.2%
    0130 澳洲建筑许可                             2月          --       -7.5%
             民间住宅建筑许可                                  --       -6.0%
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                      3月          --       +6.9%
                网路招聘广告                                   --       -1.3%
    0130 澳洲零售销售(较前月)                     2月          --       +0.3%
    2200 新西兰NZIER企业信心指数                第一季         --     正15.0%
                    产能利用率                                 --       93.2%
    
    4月4-5日
    2330 澳洲AIG服务业指数                        3月          --        51.8
    
    4月5日(二)
    0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)           2月          --   逆差29.37
             商品和服务进口                                    --       -1.0%
             商品和服务出口                                    --       +1.0%
    0430 澳洲央行利率决定                         4月          --       2.00%    
    
    4月6日(三)
    暂无重要经济数据。      
        
    4月6-7日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                        3月          --        46.1
    (完)
    
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 李爽  审校 张荻)

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