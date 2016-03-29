日韩经济指标预测--3月30日-4月6日****

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月28日当周 3月29日(二) 2350 日本工业生产 2月初值 -6.0% +3.7% 一个月预估值 -- -5.2% 两个月预估值 -- +3.1% 3月30日(三) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 4月 -- 65 2300 韩国工业生产(较上年同期) 2月 持平 -1.9% 工业生产(较上月) -- -1.8% 服务业产出(较前月) -- -0.9% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超22,768 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超6,776 3月31日(四) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 2月 -- -13.8% 房屋开工(较上年同期) -2.4% +0.2% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.1% +0.5% (较上年同期) +1.3% +1.3% 2300 韩国经常账收支(亿美元) 2月 -- 盈余112.7 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第一季 正8 正12 央行短观大型非制造业景气判断指数 正24 正25 央行短观小型制造业景气判断指数 负3 零 央行短观小型非制造业景气判断指数 正4 正5 央行短观大型企业资本支出预估 -0.7% +10.8% 央行短观小型企业资本支出预估 -21.0% -0.2% 4月1日(五) 0000 韩国出口(较上年同期) 3月初值 -10.4% -12.2% 进口(较上年同期) -13.1% -14.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差74.0 0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 48.7 0200 日本日经制造业PMI 3月 -- 49.1 4月4日当周 4月4日(一) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 3月 -- 3,657.6 4月5日(二) 0000 日本加班工资 2月 -- -1.3% 4月6日(三) 0500 日本同时指标(较前月) 2月 -- 上升2.9 领先指标 -- 下降0.4 2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 12,541 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导