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亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 06:31 BJT

****日韩经济指标预测--3月30日-4月6日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值     前值
    
    3月28日当周
    
    3月29日(二)
    2350 日本工业生产                           2月初值      -6.0%      +3.7%
             一个月预估值                                      --       -5.2%
             两个月预估值                                      --       +3.1%
    
    3月30日(三)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                 4月        --          65
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                   2月      持平       -1.9%
              工业生产(较上月)                                 --       -1.8%
              服务业产出(较前月)                               --       -0.9%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周        --  买超22,768
         外资投资日本股票(亿日圆)                              --   卖超6,776  
    
    3月31日(四)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                   2月        --      -13.8%
             房屋开工(较上年同期)                            -2.4%      +0.2%
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)            3月      +0.1%      +0.5%
                                (较上年同期)                 +1.3%      +1.3%
    2300 韩国经常账收支(亿美元)                     2月        --   盈余112.7 
    2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数      第一季        正8       正12
             央行短观大型非制造业景气判断指数                 正24       正25
             央行短观小型制造业景气判断指数                    负3         零
             央行短观小型非制造业景气判断指数                  正4        正5
             央行短观大型企业资本支出预估                    -0.7%     +10.8%
             央行短观小型企业资本支出预估                   -21.0%      -0.2%
    
    4月1日(五)
    0000 韩国出口(较上年同期)                   3月初值     -10.4%     -12.2%
             进口(较上年同期)                               -13.1%     -14.6%
             贸易收支(亿美元)                                  --    顺差74.0
    0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)   3月        --        48.7
    0200 日本日经制造业PMI                          3月        --        49.1
     
    4月4日当周
    
    4月4日(一)
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                       3月        --     3,657.6    
    
    4月5日(二)
    0000 日本加班工资                               2月        --       -1.3%
    
    4月6日(三)
    0500 日本同时指标(较前月)                       2月        --     上升2.9
             领先指标                                          --     下降0.4
    2350 日本外汇储备(亿美元)                       3月        --      12,541
    (完)
    
             
    ***提取相关资料，请点选下列代码连结

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