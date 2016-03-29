欧洲经济指标预测--3月30日-4月6日****

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月28日当周 3月30日(三) 0600 瑞士瑞银消费指标 2月 -- 1.66 0700 瑞士KOF领先指标 3月 正101.9 正102.4 0900 欧元区企业景气指数 3月 正0.08 正0.07 经济景气指数 正103.8 正103.8 工业景气指数 负4.2 负4.4 服务业景气指数 正10.8 正10.6 消费者信心指数 负9.7 负8.8 消费者通胀预期指数 -- 正3.7 生产者通胀预期指数 -- 负5.5 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月初值 +0.6% +0.4% (较上年同期) +0.1% 持平 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) +0.7% +0.4% (较上年同期) -0.1% -0.2% 2301 英国Gfk消费者信心 3月 负1 0 3月31日(四) 0600 德国实质零售销售(较前月) 2月 +0.3% +0.7% (较上年同期) +2.2% -0.8% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 3月初值 -- -0.1% 0645 法国消费者支出(较前月) 2月 持平 +0.6% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- -0.8% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 3月 减少0.7 减少1 未经季节调整失业人数(万人) 283.1 291.1 经季节调整失业率 6.2% 6.2% 经季节调整失业人数(万人) -- 272.3 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 2月 14.00 15.64 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 37.30 抵押贷款批准件数(件) 73,500 74,581 M4货供额(较前月) -- 持平 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.9% +1.9% 0830 英国企业投资(较前季) 第四季 -- -2.1% (较上年同期) -- +2.4% 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第四季 赤字211.0 赤字174.5 0900 欧元区HICP(较上年同期) 3月初值 -0.1% -0.2% 扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +0.9% +0.8% 0900 意大利CPI(较前月) 3月初值 +0.1% -0.2% (较上年同期) -0.3% -0.3% HICP(较前月) +2.2% -0.4% (较上年同期) -0.2% -0.2% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- -0.7% (较上年同期) -- -2.5% 4月1日(五) 0600 英国Nationwide房价(较前月) 3月 +0.5% +0.3% (较上年同期) +5.2% +4.8% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 2月 -- +0.2% 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 3月 51.0 51.6 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 3月 52.5 52.2 0750 法国Markit制造业PMI 3月 49.6 49.6 0755 德国Markit/BME制造业PMI 3月 50.4 50.4 0800 意大利失业率 2月 11.5% 11.5% 0800 欧元区Markit制造业PMI 3月终值 51.4 51.4 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 3月 51.2 50.8 0900 欧元区失业率 2月 10.3% 10.3% 4月4日当周 4月4日(一) 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第四季 -- 2.40% 0830 英国Markit/CPIS建筑业PMI 3月 -- 54.2 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 4月 -- 正5.5 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- -1.0% (较上年同期) -- -2.9% 4月5-12日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 3月 -- -1.4% (较上年同期) 截至3月的三个月 -- +9.7% 4月5日(二) 0600 德国工业订单(较前月) 2月 -- -0.1% 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 3月 -- 53.8 0755 德国Markit服务业PMI 3月终值 -- 55.5 综合PMI -- 54.1 0800 欧元区Markit服务业PMI 3月终值 -- 54.0 综合PMI -- 53.7 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 3月 -- 52.7 0900 欧元区零售销售(较前月) 2月 -- +0.4% (较上年同期) -- +2.0% 4月6日(三) 0600 德国工业生产(较前月) 2月 -- +3.3% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。