版本:
中国
市场报道 | 2016年 3月 30日 星期三 07:05 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月30日-4月6日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值

    3月28日当周
    
    3月30日(三)
    1100 美国抵押贷款市场指数                          前周       --       465.2
             再融资指数                                           --      1845.4
    1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                  3月  增加19.4   增加21.4
    
    3月31日(四)
    1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)             3月       --      61,599
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)                1月     +0.3%      +0.2%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            3月26日当周     26.5       26.5
                 四周均值(万人)                                   --      25.975
                 续请失业金人数(万人)            3月19当周      220.5      217.9
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                  3月      50.0       47.6
    
    4月1日(五)
    1230 美国非农就业岗位(万人)                         3月  增加20.5    增加24.2
             民间就业岗位(万人)                              增加19.5      增加23
             制造业就业岗位(万人)                             增加0.2     减少1.6
             政府部门就业岗位(万人)                               --      增加1.2
             失业率                                              4.9%        4.9%
             平均时薪(较前月)                                   +0.2%       -0.1%
             每周平均工时                                        34.5        34.4
             劳动力就业参与率                                     --        62.9%
    1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI                3月        --         49.4
    1345 美国Markit制造业PMI                       3月终值        --         51.4
    1400 美国建筑支出(较前月)                          2月      +0.1%       +1.5%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数               3月       50.7        49.5
             制造业投入物价分项指数                              42.0        38.5
             制造业就业分项指数                                  49.5        48.5
             制造业新订单分项指数                                 --         51.5
    1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数         3月终值       90.5        90.0
                                  现况指数                      106.1       105.6
                                  预期指数                       80.5        80.0
    --   美国汽车销量年率(万辆)                        3月      1,750       1,754
    
    4月4日当周
    
    4月4日(一)
    1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数        3月        --        720.8
    1400 美国就业趋势指数                              3月        --        129.1
    1400 美国工厂订单(较前月)                          2月      -1.6%       +1.6%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                           --        -0.2%
             耐久财(耐用品)订单(较前月)          2月修正值        --        -2.8%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                         --        -1.0%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --        -1.9%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                   --        -1.8%    
    
    4月5日(二)
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                       2月         --      逆差6.6
               出口(亿加元)                                       --          460
               进口(亿加元)                                       --        466.5
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                     2月     逆差455     逆差457
    1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)       3月终值        --         51.0
                   综合PMI                                        --         51.1
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数            3月        54.1        53.4
                              企业活动分项指数                    --         57.8
                              就业分项指数                        --         49.7
                              新订单分项指数                      --         55.5
                              投入物价分项指数                    --         45.5
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                    2月         --        554.1
    
    4月6日(三)
    1400 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI)                3月         --         56.8
                   经季节调整PMI                                  --         53.4
    (完)
       
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 李爽  审校 张涛)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐