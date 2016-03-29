台湾个股：鸿海股票周三起暂停交易，因有重大讯息待公布--证交所

路透台北3月29日 - 台湾证券交易所周二称，鸿海精密工业股份有限公司 周三起将暂停交易，因“有重大讯息待公布”。证交所没有详细说明。

证交所称，与此同时，鸿海精密的关联企业鸿准 股票也将暂停交易。

鸿海之前曾表示，将于周三按计划召开例行董事会议。

两位直接了解谈判情况的消息人士周六称，经过数次推迟后，日本夏普 和台湾鸿海料将在本周签署并购协议，两家企业料将同意小于原先规模的救助计划。 (完) (编译 李爽 审校 张涛)