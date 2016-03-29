《全球汇市》美元普遍承压，叶伦讲话强调谨慎加息的必要性

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1288 1.1289 -0.01 +3.94 1.0860 美元/日圆 112.77 112.68 +0.08 -6.26 120.30 欧元/日圆 127.30 127.25 +0.04 -2.43 130.47 美元/瑞郎 0.9668 0.9662 +0.06 -3.49 1.0018 英镑/美元 1.4381 1.4380 +0.01 -2.42 1.4738 美元/加元 1.3064 1.3072 -0.06 -5.60 1.3839 美元/离岸人民币 6.4922 6.4918 +0.01 -1.15 6.5680 澳元/美元 0.7629 0.7625 +0.05 +4.87 0.7275 新西兰元/美元 0.6851 0.6844 +0.10 +0.38 0.6825 澳元/日圆 86.060 86.000 +0.07 -1.78 87.620 新西兰元/日圆 77.260 77.200 +0.08 -5.76 81.980 英镑/日圆 162.18 162.08 +0.06 -8.49 177.22 澳元/新西兰元 1.1136 1.1125 +0.10 +4.43 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/李爽/陈宗琦；审校 王颖/戴素萍/张若琪/白云)
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导