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亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 07:42 BJT

《全球汇市》美元普遍承压，叶伦讲话强调谨慎加息的必要性

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1288  1.1289  -0.01  +3.94  1.0860
    美元/日圆            112.77  112.68  +0.08  -6.26  120.30
    欧元/日圆         127.30  127.25  +0.04  -2.43  130.47
    美元/瑞郎            0.9668  0.9662  +0.06  -3.49  1.0018
    英镑/美元            1.4381  1.4380  +0.01  -2.42  1.4738
    美元/加元            1.3064  1.3072  -0.06  -5.60  1.3839
    美元/离岸人民币      6.4922  6.4918  +0.01  -1.15  6.5680
    澳元/美元            0.7629  0.7625  +0.05  +4.87  0.7275
    新西兰元/美元        0.6851  0.6844  +0.10  +0.38  0.6825
    澳元/日圆         86.060  86.000  +0.07  -1.78  87.620
    新西兰元/日圆     77.260  77.200  +0.08  -5.76  81.980
    英镑/日圆         162.18  162.08  +0.06  -8.49  177.22
    澳元/新西兰元     1.1136  1.1125  +0.10  +4.43  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 孙国玉/李爽/陈宗琦；审校 王颖/戴素萍/张若琪/白云)

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