金砖国家：3月29日股汇市收盘纵览

《汇市简讯》澳元/美元在12月就业报告公布后几无变动
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透3月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月29日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.22%，报814.83点。
中国股市：沪综指收跌1.3%，技术面逐渐转弱抛压有所加大
中国汇市：人民币小幅收升成交放量，关注晚间FED主席叶伦讲话
香港股市：恒生指数收盘近持平，等待美联储主席叶伦讲话
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巴西股市：国会中的最大党宣布将自总统罗塞夫的离合政府出走，此决定让罗塞夫对抗国会对她进行弹劾程序的力量更加减弱。再加上美联储主席当天发表的讲话，指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.62%，报51,154.993点。
巴西汇市：收贬，因巴西央行再次出手削弱本币。雷亚尔兑美元 收报3.6367/79，上日收报3.6250/57。
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南非股市：收低，受英美资源集团 跌势打压，国际油价走低也令其他资源股受创。指标Top-40指数 收盘下跌1.14%，报45,819.28点；大盘综合指数 收盘下跌1.03%，报51,787.2点。
南非汇市：兰特走坚，风险意愿在美联储主席叶伦发表讲话前改善
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印度股市：连续两日下滑，在美联储主席叶伦稍后发表讲演，及本周稍晚的月度衍生品合约到期前，市场抱持审慎态度。BSE指数 收盘下跌0.26%，报24,900.46点；NSE指数 收盘下跌0.24%，报7,597点。
印度汇市：卢比兑美元 收升至66.54/66.55，因美国经济数据让人失望，令外商银行卖出美元。卢比上日收报66.5750/66.5850。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.97%，报843.42点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.06%，报448.27点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.61%，报68.05；卢布兑欧元 贬值0.21%，报76.94。(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透上海1月19日 - 中国贵阳银行、江西银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有252家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模124,480亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)