版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 08:15 BJT

金砖国家：3月29日股汇市收盘纵览

路透3月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月29日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.22%，报814.83点。

中国股市：沪综指收跌1.3%，技术面逐渐转弱抛压有所加大

中国汇市：人民币小幅收升成交放量，关注晚间FED主席叶伦讲话

香港股市：恒生指数收盘近持平，等待美联储主席叶伦讲话

============================================================================

巴西股市：国会中的最大党宣布将自总统罗塞夫的离合政府出走，此决定让罗塞夫对抗国会对她进行弹劾程序的力量更加减弱。再加上美联储主席当天发表的讲话，指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.62%，报51,154.993点。

巴西汇市：收贬，因巴西央行再次出手削弱本币。雷亚尔兑美元 收报3.6367/79，上日收报3.6250/57。

============================================================================

南非股市：收低，受英美资源集团 跌势打压，国际油价走低也令其他资源股受创。指标Top-40指数 收盘下跌1.14%，报45,819.28点；大盘综合指数 收盘下跌1.03%，报51,787.2点。

南非汇市：兰特走坚，风险意愿在美联储主席叶伦发表讲话前改善

=========================================================================

印度股市：连续两日下滑，在美联储主席叶伦稍后发表讲演，及本周稍晚的月度衍生品合约到期前，市场抱持审慎态度。BSE指数 收盘下跌0.26%，报24,900.46点；NSE指数 收盘下跌0.24%，报7,597点。

印度汇市：卢比兑美元 收升至66.54/66.55，因美国经济数据让人失望，令外商银行卖出美元。卢比上日收报66.5750/66.5850。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.97%，报843.42点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.06%，报448.27点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.61%，报68.05；卢布兑欧元 贬值0.21%，报76.94。(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐