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亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 08:09 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月30日

* 头版头条:

--全国股转公司副总经理隋强透露，新三板挂牌公司分层实施细则已经拟定完成，配套技术系统开发正在推进，分层将于5月初正式实施。

* 其他:

--中国银监会主席尚福林表示，中国银监会积极拓展和深化与“一带一路”沿线国家的跨境监管合作，深入探索银行业对外开放的新模式。截至目前，银监会已与28个“一带一路”沿线国家的监管当局签署了双边监管合作谅解备忘录（MOU），捷克是欧盟成员中最先与银监会签署谅解备忘录的国家之一。

--中国保险资产管理业协会发布《2015年中国保险资产管理发展报告》认为，保险资管的业务突破与发展方向可以从四个方面开展：一是丰富资管产品，加大主动投资力度。二是增加另类投资，实现多元化资产配置。三是拓展第三方业务，参与大资管市场竞争。四是创新境外投资模式，推进全球化配置。

--中国人保 2015年业绩报告显示，集团合并净利润再创历史新高，达276.7亿元，同比增长47.8%；加权平均净资产收益率为18.7%，同比提升2.7个百分点。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 曾祥进)

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