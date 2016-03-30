《中国报摘》--中国证券报3月30日

--中国银监会主席尚福林表示，中国银监会积极拓展和深化与“一带一路”沿线国家的跨境监管合作，深入探索银行业对外开放的新模式。截至目前，银监会已与28个“一带一路”沿线国家的监管当局签署了双边监管合作谅解备忘录（MOU），捷克是欧盟成员中最先与银监会签署谅解备忘录的国家之一。