《中国报摘》--中国证券报3月30日

《汇市简讯》澳元/美元在12月就业报告公布后几无变动
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
* 头版头条:
--全国股转公司副总经理隋强透露，新三板挂牌公司分层实施细则已经拟定完成，配套技术系统开发正在推进，分层将于5月初正式实施。
* 其他:
--中国银监会主席尚福林表示，中国银监会积极拓展和深化与“一带一路”沿线国家的跨境监管合作，深入探索银行业对外开放的新模式。截至目前，银监会已与28个“一带一路”沿线国家的监管当局签署了双边监管合作谅解备忘录（MOU），捷克是欧盟成员中最先与银监会签署谅解备忘录的国家之一。
--中国保险资产管理业协会发布《2015年中国保险资产管理发展报告》认为，保险资管的业务突破与发展方向可以从四个方面开展：一是丰富资管产品，加大主动投资力度。二是增加另类投资，实现多元化资产配置。三是拓展第三方业务，参与大资管市场竞争。四是创新境外投资模式，推进全球化配置。
--中国人保 2015年业绩报告显示，集团合并净利润再创历史新高，达276.7亿元，同比增长47.8%；加权平均净资产收益率为18.7%，同比提升2.7个百分点。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 曾祥进)
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透上海1月19日 - 中国贵阳银行、江西银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有252家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模124,480亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)