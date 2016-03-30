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亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 08:14 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月30日-4月6日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期   时间  国家    规模   发行细节
 3/30         意大利         标售中长期债券
 3/30         美国           发售七年期公债
 3/30         德国           标售五年期联邦债券
 4/5          日本           标售10年期公债
                             
 4/5          日本           标售三个月期贴现国库券
                             
                             
 4/6          德国           标售两年期联邦债券
 4/6          日本           标售六个月期贴现国库券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 于春红)

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