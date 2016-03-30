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亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 08:15 BJT

《中国重要政经日程》--3月30日-7月9日

=============================今日重要政经日程==========================

3月30日（周三）

--国家主席习近平对捷克进行国事访问，至30日。　

--第11届中国证券投资基金业年会在北京召开。

--上午10时 国务院台湾事务办公室举行例行新闻发布会。

=============================近期重要政经日程==========================

3月31日（周四）

--国家主席习近平将出席在美国华盛顿举行的第四届核安全峰会，至4月1日。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)

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