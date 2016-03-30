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亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 08:27 BJT

《香港报摘》--经济日报3月30日

**头版头条**

--港股恒生指数 首季惊涛骇浪，累计跌7%，展望第二季，券商德银维持乐观，料中资股仍有第二阶段升浪。

**其他**

--交行 去年派息维持每股人民币27分不变，派息比率紧守30%关口，该行行长彭纯直言，一方面要做到盈利增长1%，同时控制资产质素已相当不容易，维持30%派息比率压力比较大。

--龙湖地产 首席执行官邵明晓称，现时内地楼市主流已由3-5年前“刚需”主导，转至“改善型住房”，企业需控制高端住房占比以确保健康发展，预计龙湖高端物业销售占比约10%，并看淡三四线楼市发展。

--比亚迪 董事长兼总裁王传福称，旗下新能源汽车销量继去年爆炸式增长两倍，今年销售目标12-15万辆，相当于按年多1.1-1.6倍。

--中国生猪肉价格破近年高位，万洲国际 主席兼行政总裁万隆表示，生猪价“非降不可”，估计今年呈先高后低的走势，到年底跌约四分一至每公斤15元人民币。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)

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