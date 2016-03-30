《香港报摘》--经济日报3月30日

《汇市简讯》澳元/美元在12月就业报告公布后几无变动
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
**头版头条**
--港股恒生指数 首季惊涛骇浪，累计跌7%，展望第二季，券商德银维持乐观，料中资股仍有第二阶段升浪。
**其他**
--交行 去年派息维持每股人民币27分不变，派息比率紧守30%关口，该行行长彭纯直言，一方面要做到盈利增长1%，同时控制资产质素已相当不容易，维持30%派息比率压力比较大。
--龙湖地产 首席执行官邵明晓称，现时内地楼市主流已由3-5年前“刚需”主导，转至“改善型住房”，企业需控制高端住房占比以确保健康发展，预计龙湖高端物业销售占比约10%，并看淡三四线楼市发展。
--比亚迪 董事长兼总裁王传福称，旗下新能源汽车销量继去年爆炸式增长两倍，今年销售目标12-15万辆，相当于按年多1.1-1.6倍。
--中国生猪肉价格破近年高位，万洲国际 主席兼行政总裁万隆表示，生猪价“非降不可”，估计今年呈先高后低的走势，到年底跌约四分一至每公斤15元人民币。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透上海1月19日 - 中国贵阳银行、江西银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有252家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模124,480亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)