台湾个股：中信金拟买入泰国LH金融集团股权，涉资154亿台币

《汇市简讯》澳元/美元在12月就业报告公布后几无变动
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透台北3月30日 - 台湾民营金控公司--中信金 周三稍晚公告，为扩展海外营运规模，旗下银行将向泰国LH Financial Group Public Company Limited购入约当154亿台币的股权。
中信金表示，将以每股2.2泰铢之价格，全数认购LHFG新增发行75.45亿股，投资总金额为165.99亿泰铢(约154亿台币)，本交易完成后中信银行可取得LHFG之35.6%股份。
中信金也表示，旗下的中信银行将于签署股份认购备忘录后进行实地查核作业，若发现LHFG之业务或财务有重大不利事项，将就原定价格进行调整或取消本交易。至于股份认购备忘录期间，LHFG不得与任何第三方就LHFG发行新股事项进行商讨或达成合意。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透上海1月19日 - 中国贵阳银行、江西银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有252家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模124,480亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)