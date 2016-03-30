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亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 08:32 BJT

台湾个股：中信金拟买入泰国LH金融集团股权，涉资154亿台币

路透台北3月30日 - 台湾民营金控公司--中信金 周三稍晚公告，为扩展海外营运规模，旗下银行将向泰国LH Financial Group Public Company Limited购入约当154亿台币的股权。

中信金表示，将以每股2.2泰铢之价格，全数认购LHFG新增发行75.45亿股，投资总金额为165.99亿泰铢(约154亿台币)，本交易完成后中信银行可取得LHFG之35.6%股份。

中信金也表示，旗下的中信银行将于签署股份认购备忘录后进行实地查核作业，若发现LHFG之业务或财务有重大不利事项，将就原定价格进行调整或取消本交易。至于股份认购备忘录期间，LHFG不得与任何第三方就LHFG发行新股事项进行商讨或达成合意。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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