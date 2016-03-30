《美国上市公司业绩公布日程表》--3月30日至4月6日

台湾央行：开放申购14、28、91和182天期存单，金额不限
路透台北1月19日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期6,262.8亿台币。
汤森路透3月30日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明 ，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 (日-月-年) (日-月-年 ) 30-3-2016 BMO PAYX.OQ Q3 2016 Paychex Inc 30-3-2016 BMO CCL.N Q1 2016 Carnival Corp 31-3-2016 AMC MU.OQ Q2 2016 美光(Micron Technology) 05-4-2016 BMO DRI.N Q3 2016 Darden Restaurants Inc 05-4-2016 19:00 WBA.OQ Q2 2016 Walgreens Boots Alliance Inc 06-4-2016 BMO STZ.N Q4 2016 Constellation Brands Inc 06-4-2016 BMO MON.N Q2 2016 孟山都(Monsanto) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 戴素萍 审校 白云)
路透台北1月19日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期6,262.8亿台币。
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透上海1月19日 - 中国贵阳银行、江西银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有252家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模124,480亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江