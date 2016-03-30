《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月30日

《汇市简讯》澳元/美元在12月就业报告公布后几无变动
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
*工商时报：
--邮局宣布调降利率，房贷族首先受惠。其中，政策性房贷的青年安心优惠成家专案的最低利率仅剩1.51%，即将破1.5%大关，创下房贷史上最低利率纪录。
--超商龙头统一超 持续扩大店、调整商品结构，加强基础建设，总经理陈瑞堂表示，内部粗估今年移店、扩店的家数约580店，全年资本支出至少30亿台币，同时为提升加盟主的经营效益，调整分润制度，粗估全年对加盟主的补助款将高达12亿。
*经济日报：
--国发基金管理会昨日通过并购投资基金的投资首案，将投资中华开发优势创投基金3,600万美元，而中华开发优势创投基金将募资1.2亿美元，透过投资协助有智慧、绿能等创新元素的中小企业整并。
--大陆彩电龙头TCL集团董事长兼CEO李东生谈两岸产业合作时表示，台湾对陆资诸多限制，生意人会计算，并不是非投资台湾不可，若台湾不改变政策，科技业大型陆企投资台湾的可能性很小。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透上海1月19日 - 中国贵阳银行、江西银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有252家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模124,480亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)