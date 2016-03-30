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亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 08:47 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月30日

*工商时报：

--邮局宣布调降利率，房贷族首先受惠。其中，政策性房贷的青年安心优惠成家专案的最低利率仅剩1.51%，即将破1.5%大关，创下房贷史上最低利率纪录。

--超商龙头统一超 持续扩大店、调整商品结构，加强基础建设，总经理陈瑞堂表示，内部粗估今年移店、扩店的家数约580店，全年资本支出至少30亿台币，同时为提升加盟主的经营效益，调整分润制度，粗估全年对加盟主的补助款将高达12亿。

*经济日报：

--国发基金管理会昨日通过并购投资基金的投资首案，将投资中华开发优势创投基金3,600万美元，而中华开发优势创投基金将募资1.2亿美元，透过投资协助有智慧、绿能等创新元素的中小企业整并。

--大陆彩电龙头TCL集团董事长兼CEO李东生谈两岸产业合作时表示，台湾对陆资诸多限制，生意人会计算，并不是非投资台湾不可，若台湾不改变政策，科技业大型陆企投资台湾的可能性很小。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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