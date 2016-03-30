《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月30日

《汇市简讯》澳元/美元在12月就业报告公布后几无变动
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
3月30日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7556港元 ) 美股道琼工业指数 周二收高97.72点，或0.56%，报17,633.11点。此前美国联邦储备理事会(FED/ 美联储)主席叶伦称，美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事，这对华尔街投资者而言是悦耳之音。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通 较港股溢价 股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 117.300 0.43 34318 9.097 1.19 中国铝业 8.040 -0.99 7517 2.494 0.57 中国移动 54.790 0.92 196980 84.985 1.23 中国人寿 12.050 1.52 296165 18.691 1.47 中石油 65.480 -1.47 41274 5.078 1.77 中石化 62.850 1.62 43064 4.874 3.27 汇丰控股 31.260 -0.10 3181052 48.487 -0.23 中电信 52.400 2.22 11339 4.064 1.85 中国联通 13.100 1.55 147409 10.160 1.90 兖州煤业 5.110 0.00 2090 3.963 0.33 华能国际 33.960 -3.25 16999 6.584 1.30 南方航空 29.950 -2.22 9730 4.646 0.99 东方航空 26.480 1.11 4449 4.107 0.92 中芯国际 4.380 -0.45 4874 0.679 1.40 （完）
0039GMT * 澳元在澳洲就业报告公布前守在0.7504/0.7518区间 * 亚洲时段汇市交易普遍平静 * 12月经季节调整后就业人口增加1.35万人，失业率为5.8% * 就业报告基本符合市场预期 * 澳元不出预料，在数据出炉后几无变动，报0.7505 * 100/200日移动均线位置0.7500暂时守住，若跌破则可能跌向周二低点0.7465 (完) (编译 张涛；审校 李婷仪)
路透上海1月19日 - 中国贵阳银行、江西银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有252家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模124,480亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)