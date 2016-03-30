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亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 08:42 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月30日

3月30日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7556港元
 )
    
    美股道琼工业指数 周二收高97.72点，或0.56%，报17,633.11点。此前美国联邦储备理事会(FED/
美联储)主席叶伦称，美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事，这对华尔街投资者而言是悦耳之音。 
        
 公司名称              ADR代码      收盘价    涨跌幅   成交量     ADR折合每股普通   较港股溢价
                                                                  股                
                                   （美元）  （%）                (港元)            (%)
 中海油                            117.300   0.43      34318      9.097             1.19
 中国铝业                          8.040     -0.99     7517       2.494             0.57
 中国移动                          54.790    0.92      196980     84.985            1.23
 中国人寿                          12.050    1.52      296165     18.691            1.47
 中石油                            65.480    -1.47     41274      5.078             1.77
 中石化                            62.850    1.62      43064      4.874             3.27
 汇丰控股                          31.260    -0.10     3181052    48.487            -0.23
 中电信                            52.400    2.22      11339      4.064             1.85
 中国联通                          13.100    1.55      147409     10.160            1.90
 兖州煤业                          5.110     0.00      2090       3.963             0.33
 华能国际                          33.960    -3.25     16999      6.584             1.30
 南方航空                          29.950    -2.22     9730       4.646             0.99
 东方航空                          26.480    1.11      4449       4.107             0.92
 中芯国际                          4.380     -0.45     4874       0.679             1.40
    （完）

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