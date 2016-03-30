《全球重要经济事件一览表》--3月30日-4月6日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月30日(三)

北京--第11届中国证券投资基金业年会在北京召开。

北京--国务院台湾事务办公室举行例行新闻发布会(北京时间上午10时)。

纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话(1700)。

巴黎--法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)参加法国参议院财政委员会听证会(0730)。

里斯本--葡萄牙央行公布2016-17年最新经济预估(1200)。

艾伯塔--加拿大央行副总裁Lynn Patterson发表讲话(1820)。

巴黎--意大利财长帕多安发表题为“迈向欧洲增长、就业和稳定：意大利对欧洲的贡献”发表讲话(1515)。

菲律宾马卡迪--亚洲开发银行公布2016年亚洲发展前景报告。

首尔--韩国央行举行媒体午餐会，总裁李柱烈出席(0300)。

首尔--韩国企划财政部长官柳一镐就亚太地区发展发表特别讲话。

3月31日(四)

列克星敦--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利就“美联储的作用：金融危机的经验教训”发表讲话(2100)。

纽约--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯参与一个论坛关于当前经济状况和货币政策的讨论(1330)。

东京--英国央行总裁卡尼在东京举行记者会(0700)。

苏黎世--瑞士央行委员Andrea Maechler在一个货币市场活动上发表讲话(1600)。

赫尔辛基--芬兰财政部公布季度评估。

巴黎--法国财长萨潘(Michel Sapin)和中国央行行长周小川主持20国集团(G20)财经首脑研讨会，讨论国际金融架构问题。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)2016年全球发展论坛，OECD秘书长葛利亚等将发言。

曼谷--泰国央行公布新经济预估，包括GDP、出口和通胀预估(0730)。

首尔--韩国央行公布关于2015年活动和经济问题的年度报告(0300)。

华盛顿--中国国家主席习近平将于3月31日至4月1日出席在美国华盛顿举行的第四届核安全峰会。

巴西利亚--巴西央行公布季度通胀报告(1130)。

4月1日(五)

纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)就经济前景和货币政策发表讲话(1700)。

渥太华--加拿大央行将公布企业展望调查，总结央行地区分行对约100家企业高管的专访情况。该央行还将公布对高级信贷主管的调查，收集加拿大金融机构企业放贷规定的讯息(1430)。

4月4日(一)

明尼阿波里斯市--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加市政厅讨论会，讨论结束“太大而不能倒”问题。(2300)

波士顿--波士顿联储总裁罗森格伦在该联储2016年网络安全会议上讲话(1415)。

罗马--欧洲央行执委普雷特将在罗马路易斯大学一场经济会议上发表讲话(0820)。

4月5日(二)

温哥华--加拿大央行副总裁Carolyn Wilkins发表演讲(1845)。

法兰克福/柏林--经济合作暨发展组织(OECD)公布德国经济调查。

法兰克福--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德发表讲话(0730)。

悉尼--澳洲央行举行政策会议(0430)。

香港--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯，在瑞士信贷2016年亚洲投资会议上就当前经济形势和货币政策发表讲话(0500)。

4月6日(三)

纽约--世界妇女峰会(至4月8日)，国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将发表演讲。

克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就美国和地区经济展望和货币政策发表讲话(1620)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月会议记录(1800)。

苏黎世--瑞士央行新闻发布会，展示新的50瑞郎纸币。瑞士央行管委会成员将出席(0715)。

澳洲霍巴特--澳洲央行助理总裁肯特在塔斯马尼亚大学的一场活动上发表讲话(0700)。

曼谷--泰国央行公布3月利率会议记录(0200)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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