《香港报摘》--其他报纸重要消息3月30日

**明报**

--徽商银行 董事长李宏鸣称，不良贷资产证券化的措施仅属短期缓冲工具，不是解决问题的方法；今年徽商银行的不良贷款率仍有上升压力，惟有信心保持于较低水平。

--时富金融 与腾讯 达成协议，共同开发专为腾讯用户而设的电子及移动交易平台“港股通”。

**星岛日报**

--港铁公司 按可加可减机制今年将加价2.7%，是连续第七年加价，预计6月起生效，料可为港铁带来4亿港元额外车费收入，同时港铁今年因事故罚款和业务利润，需回吐1.86亿港元作即日第二程九折车费优惠，金额比去年少一成半。

--据联交所权益披露显示，于本月22日三井住友 以每股25.118港元增持约922.95万股东亚银行 股份，持好仓由原来17.89%增加至18.24%，该批股份大有机会通过以股代息取得。

**苹果日报**

--永利澳门 主席史提芬永利（Steve Wynn）的前妻Elaine Wynn日前入禀内华达州法院，控告史提芬永利经营不善，并要求重夺所持9.38%永利母公司Wynn Resort 股份。若按周一收市价92.83美元计算，这批股份约值69.8亿港元。

--彭博引述消息指，中国政府正考虑减少对电动巴士的补贴，削减幅度或高达50%；如消息属实，势影响多间电动巴士生产商包括比亚迪 、五龙电动车 等今年销情及收入。

**东方日报**

--中国经济放缓，惟内衣企业都市丽人 以及于内地经营吉野家及冰雪皇后等餐饮业务的合兴 今年仍积极拓展市场，都市丽人称今年亦会保持店舖增加逾1,000间；去年净开店30间的合兴亦指其开店步伐与去年相若。

--早前有指巴西反垄断监管对巴西银行Banco Bradesco SA购买滙丰控股 业务有保留，但外电指交易将于五月份获批，作价52亿美元。

**文汇报**

--富达国际访问近200名股票及固定收益分析师，调查其对未来12个月前景的投资情绪，以10分为最乐观的看法，结果显示分析师对全球前景评分为5分，较2015年的5.7分和2014年的6.4分少。

--人保集团 投资金融部总经理盛今表示，今年10年期国债及优质央企债券收益率均低于3%，单靠债券回报已难以覆盖保单成本，故集团今年将审慎挑选更优质的资产作投资，惟与资本市场波动有关的股票及基金占总投资组合配置，将较去年约8%水平有所下降。（完）

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