《台湾重要政经日程》--3月30日-10月10日

《汇市简讯》美元/日圆选择权到期，暂时限制波动区间

0036GMT * 今日大量选择权到期，将限制美元/日圆波动区间 * 行权价在113.90-114.50之间总计有18.8亿美元选择权今日到期 * 另外115.00有8.85亿美元，115.50-60处有5.26亿美元 * 亚洲早盘目前为止在114.47-85区间交投，区间已定？ * 美元/日圆下档可能受到112.50处的选择权障碍支撑 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价