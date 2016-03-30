《台湾重要政经日程》--3月30日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================
3/30(三)
--9:55 总统马英九会晤总统当选人蔡英文。
--14:00 富邦金控 召开投资人说明会。
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4/1(五)
--10:30 日经制造业采购经理人指数公布。
--12:30 台湾央行标售20年期公债105/6期，金额300亿台币，8日交割。
4/4(一)-4/5(二)
--儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。
4/6(三)
--16:20 台湾央行公布3月底外汇存底，上月底为止为4,288.16亿美元。
4/7(四)
--08:30 主计总处公布3月通膨率，上月为年增2.40%。
4/11(一)
--16:00 财政部公布3月进出口数据，上月出口年衰退11.8%。
4/20(三)
--16:00 经济部公布3月外销订单年变动率，上月年减7.4%。
4/22(五)
--08:30 主计总处公布3月季调后失业率，2月为3.94%。
4/25(一)
--16:20 央行公布3月M2年增率，上月年增5.17%。
4/29(五)
--12:30 台湾央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，5月5日交割。
5/17(二)
--12:30 台湾央行标售30年期公债105/7期公债，金额300亿台币，5月20日交割。
6/4(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
--12:30 台湾央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，6月8日交割。
6/9(四)-6/10(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
6/21(二)
--12:30 台湾央行标售五年期公债105/8期公债，金额300亿台币，6月24日交割。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完)
(记者 高洁如; 审校 林高丽)