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亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 09:51 BJT

《台湾重要政经日程》--3月30日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================

3/30(三)

--9:55 总统马英九会晤总统当选人蔡英文。

--14:00 富邦金控 召开投资人说明会。

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4/1(五)

--10:30 日经制造业采购经理人指数公布。

--12:30 台湾央行标售20年期公债105/6期，金额300亿台币，8日交割。

4/4(一)-4/5(二)

--儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。

4/6(三)

--16:20 台湾央行公布3月底外汇存底，上月底为止为4,288.16亿美元。

4/7(四)

--08:30 主计总处公布3月通膨率，上月为年增2.40%。

4/11(一)

--16:00 财政部公布3月进出口数据，上月出口年衰退11.8%。

4/20(三)

--16:00 经济部公布3月外销订单年变动率，上月年减7.4%。

4/22(五)

--08:30 主计总处公布3月季调后失业率，2月为3.94%。

4/25(一)

--16:20 央行公布3月M2年增率，上月年增5.17%。

4/29(五)

--12:30 台湾央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，5月5日交割。

5/17(二)

--12:30 台湾央行标售30年期公债105/7期公债，金额300亿台币，5月20日交割。

6/4(六)

--弹性放假补上班日，金融市场开市。

--12:30 台湾央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，6月8日交割。

6/9(四)-6/10(五)

--端午节及弹性放假，金融市场休市。

6/21(二)

--12:30 台湾央行标售五年期公债105/8期公债，金额300亿台币，6月24日交割。

9/10(六)

--弹性放假补上班日，金融市场开市。

9/15(四)-9/16(五)

--端午节及弹性放假，金融市场休市。

10/10(一)

--国庆公众假期，金融市场休市。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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