港报社评：依约把关另辟街市，双管齐下纾解民困--明报3月30日

随着领展（原称领汇）改变策略，出售部分商场街市或以外判形式经营等，商场街市的功能已经根本转变，愈来愈偏离服务基层市民的角色，成为地产项目甚至是投机倒把的工具，在以逐利为唯一目的催动下，屋邨商场街市逐渐成为剥削基层市民的平台。房委会已经卖断给领汇的商场街市，若按当年合约规定营运，即使小商户被加租逼走，房委会也无缘置喙，只能慨叹当年做了这件错事；不过，若商场街市的经营偏离合约规定，损害了市民或租户利益，房委会必须出面交涉，要以不惜对簿公堂的决心，阻止以不当手段牟利的行为。

屋邨商场街市最新不合理状况，是领展卖断给投资者的蓝田广田邨广田商场，新业主以收取管理费方式，变相大幅增加商场内非牟利机构（NGO）的租金，据知NGO接获通知，当签订新租约时，管理费相当于租金八成，实际上就是加租80%。按一般情况，NGO都难以负担，若接受安排，它们最终要政府拨支更多资助，即是说最终还是由纳税人承担。

按当年房委会与领汇的买卖契约规定，NGO可以低于市价的「优惠租金」，承租商场舖位，有关安排受契约条款保障，房委会将商场售予领展及其后的买家，都要遵守相关条款。商场新业主以收取管理费方式变相加租，被认为巧立名目、钻契约的空子，新业主扬言契约并未写明不能征收管理费，即使收取也未违约，云云。新业主可自行解读契约规定，也可以说不仿效政府做善事来辩解，不过，收取管理费在法律上是否符合限制性条款的规定，是另一个问题。

按一般理解，广田商场的NGO被通知缴交管理费，只是新业主囿于「优惠租金」规定，另辟蹊径「加租」而已。因此，就契约原有精神，NGO应否交管理费，并非新业主说了算，法律上存在的争议，就表面情况看来，新业主没有优势。

房委会已经委聘律师发信给新业主，要求撤回收取管理费，新业主怎样回应，尚待观察，设若新业主一意孤行，则房委会要有采取法律行动的准备，不仅为维护房委会的法律权益，实际上涉及公衆利益。因为若广田商场的NGO要交管理费，将打破其他商场NGO租金限制的缺口，「优惠租金」变得名存实亡，届时不单已经出售的商场，即使领展旗下商场的租金，也可以收取管理费方式，变相大加租金。房委会必须把事态堵截在源头，采取强硬立场，绝不让步。

除了出售商场和街市，领展以外判方式引入第三方管理，营运模式按已知情况，值得关注。近年，传媒一再报道领展外判管理的街市，一些摊档与承包商关系密切，甚至街市内售卖同类货品的摊档，幕后老板同属承包商旗下，分别挂上不同招牌而已；至于原来的街市摊档，则已离场或结业。较早前，屯门良景邨、青衣长发邨街市的纷争，都与外判有关，说明屋邨街市外判纷争，并非孤立事件。

当年，领汇买断房委的屋邨商场街市，社会期望可以摆脱官僚桎梏而活化，为居民提供更好服务，对于领汇而言，就履行基本社会责任与牟取利润，应该同等重要；不过，12年实践证明，领展未能处理好这两方面平衡，近年的卖产和外判，显示领展的角色和商场街市的功能，进一步异化。在地产项目牟取利益最大化面前，基层市民利益被牺牲了。

领展旗下屋邨商场街市数量，约占公共街市设施四成，正如泼出去的水，这些商场街市再也收不回来，以百万计基层市民的菜篮子生态，却因为错误政策而恶化，当局根据合约严格把关，阻止屋邨街市营运更离谱的同时，有必要想办法扭转由政府一手造成的局面。我们再建议政府做一个全港公共屋邨的商场街市调查，了解屋邨内是否可腾挪出空间，辟作街市设施，或是研究在几个相邻屋邨之间，发展中心街市等，让居民在家居附近就可以得到合理的街市服务。菜篮子生态好转，有助于营造社会的安和乐利，而且是体现民生无小事的真义。

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