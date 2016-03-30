港报社评：蔡英文补台湾破洞，谁为香港提供希望--信报3月30日

台湾这两天被一片愁云惨雾笼罩住，继快将五岁乳名「小灯泡」的刘姓女童无辜遇害，在台北市内湖区街上被砍至身首异处之后，又有警察在新北投捷运站受到持刀男子袭击致伤，动机赫然是「讨厌警察」；还有新北市一名环保局人员工作时遭素不相识的凶徒用锯子割伤。台湾民众接连惊闻噩耗，悲愤莫名的情绪反应之余，不期然发出严惩凶徒的怒吼，再一次掀起死刑该不该废除的激烈讨论。

天真可爱的小灯泡之死，尤其让人扼腕，因为加害者精神异常，与受害者素不相识，实乃「随机杀人」的典型案例，民众防不胜防。电光火石的事发当时，小灯泡的母亲尽管近在咫尺，却是欲救无从，眼睁睁看着爱女死不瞑目，刹那间天人永隔。

台湾民众铺天盖地指摘冷血杀手的情绪反应绝对可以理解，有人巴不得将凶徒碎屍万段，当然坚决反对废除死刑，否则难以一泄心头之恨。可是，小灯泡的母亲却表现出非比寻常的情操，她强忍泪水发出最沉痛的呼吁。她说道，没想到社会如此不安全，希望政府做些事情让妈妈放心带小孩：「这样子的随机杀人事件，凶嫌基本上在当时是没有理智的，这不是靠立什么法，怎么做处置，就能够解决这个问题。」她希望能从根本、从家庭、从教育，来让这样子的人消失在社会上面。消失的意思是防患于未然，而不是直截了当地让凶嫌一命偿一命。

遇害女童母亲的冷静与坚毅，诚然值得敬佩，与此同时，候任总统蔡英文也展现了社会领袖应有之承担。蔡英文在社交网站发表一封公开信：「看见您的坚强，您的勇气。在这样悲伤的时刻，您有条不紊地说出自己的想法，并且要大家记得，社会依然有善良美好的一面时，我相信，很多人都红了眼眶……您的呼吁，我都听见了。我们的社会出了问题，我们的社会也受了伤。我不会只有心痛与不舍，我也不会只有愤怒。愤怒之后该做什么，我已经有我的答案。」

蔡英文承认，社会安全网有很多破洞，她的责任是让每一个可能掉出网外的边缘人，可以被这张网接住，接受公平的教育，拥有稳定的工作，过着正常的生活。蔡英文承诺，用尽全力把破洞补起来：「这世界有很多不完美，但在不完美当中，依然保持着对善与美的信念，就是人性当中最光辉的一面。您做到了，其他的事，就让我们替您达成。」

身为未来五年台湾最高统帅的蔡英文，能不能兑现承诺修补社会安全网的破洞，必须由时间来验证，但在此时此刻，她的一番肺腑之言最低限度让人感到社会领袖愿意面对问题所在，从而让人觉得掌权者有机会引导民众化悲愤为力量，为不完美的世界带来转变。正如潘朵拉的盒子打开了，灾难倾泻而出，庆幸的是盒子内还留存着「希望」。

反观香港，虽然社会安全网同样有很多破洞，然而特区政府的一众官僚有没有展现类似的领袖胸襟呢？我们见到的不外乎但求自保的为官之道，要么照本宣科，要么敷衍塞责，千错万错总是别人的错。举个例子，年初一深夜发生旺角骚乱，我们的社会出了问题，我们的社会也受了伤，可是特区政府没有面对现实，拒绝成立独立委员会调查真相，仅仅把一切归咎于暴徒策动暴乱。如此避重就轻的取态，难怪特区政府长期民望低迷，得不到应有的尊重。

这世界有很多不完美，香港由始至终不是一个完美社会，如果社会领袖能够在不完美当中，依然保持着对善与美的信念，引导民众化悲愤为力量，那么这个社会还有希望。只可惜，香港人愈来愈失望，尤其是看不到前途的年轻一辈，无法接受公平的教育，无法拥有稳定的工作，无法过着正常的生活，于是行为举止变得愤世嫉俗。

台湾病了，尚且有蔡英文站出来尝试抚平伤口，香港同样是病了，哪个社会领袖愿意面对问题所在，从而对症下药？谁来为大家在潘朵拉盒子倾泻灾难之后提供希望？

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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