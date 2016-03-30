港报社评：港铁加价又惹争议，显角色尴尬--经济日报3月30日

港铁今年将按可加可减机制加价2.7%。港铁票价调整虽有机制，惟每年都惹争议，凸显港铁要同时兼顾股东与公众利益的尴尬。如何走好平衡木，是港铁新领导层最大挑战。

港府统计处昨公布去年底运输业名义工资指数，加上已公布的通胀等关键数据，意味在可加可减机制下，港铁今年可加价2.7%。港铁昨傍晚回应指，将依可加可减机制加价2.7%，6月生效。惟港铁加价再惹争议，除有民间团体反对加价，有建制派立法会议员更促港府向港铁施压，冻结票价。港铁每年票价调整虽有机制可依，惟每年加价与否、加价多少，都变成无日无之的争议，此反映港铁要同时照顾股东利益，又要肩负社会责任的角色尴尬。

此因公众虽普遍认同，港铁要透过上市，藉市场力量与股东的监督，以采取更为商业化的营运手段，进一步提升服务质素与经营效益。

另一边厢，港铁却非单纯的商业机构。此除因港府仍是持港铁近七成股权的大股东，有浓烈的「国企」色彩外，更关键是港铁的发展根基，正是本港交通运输政策明显向铁路倾斜，港铁不但是铁路市场垄断者，港府更不容许其他交通工具与港铁直接竞争，令港铁坐享大量政策优惠。港铁既从社会取得巨额利润，公众自要求港铁负更大社会责任，尤其在票价上向市民回馈更多。

此正正凸显，港铁到底应追求最大商业利益，务求达至利润最大化，向股东交代？抑或应负上更多社会责任，尽最大努力压低票价加幅，以回馈公众？个中存有冲突的双重角色，如何达至微妙平衡，正是港铁深层矛盾所在。

而要走好此平衡木，港铁在票价机制上，难免要设法回应社会诉求。尤其港府正拟提前一年与港铁检讨可加可减机制，港铁亦须积极深思，寻求回旋妥协空间。就如提升机制中对「生产力因素」的扣减比率，促港铁进一步提高效益，为公众提供更佳服务后，才可多赚；又或港铁利润到达一定水平时，要将多赚的利润更大部分回馈公众，且要在票价上反映，而非推巧立名目的「优惠」，徒惹公众对港铁算到尽、计到尽的负面观感。

港铁的新任领导层，更应明白港铁双重角色特质，今后在营运上达至更佳平衡，否则港铁每次加价又或遇突发事故，势动辄得咎，令港铁未来发展更崎岖。

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