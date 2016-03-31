专栏节选：从年报看见产业新机运--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月31日出版的当期「老谢开讲」专栏) 每一年春暖花开的时候，是上市柜发行公司缴交成绩单的时刻，投资大众此时可以根据这些公司公布的年度营运状况、股息股利政策，检视自己投资的公司价值；或者从公布业绩的公司寻找未来营运具有展望，来挑选具有投资价值的潜力股，所以也是投资人必须做足功课的最重要时刻。

今年上市柜公司陆续发表业绩报告，大多数领先公布的企业，都交出不错的成绩。二○一五年是台湾经济表现相当黯淡的一年，台湾的景气判断分数，迄今已连续九个月停留在蓝灯，去年出口衰退逾两位数，GDP（国内生产毛额）连续两季出现负成长，全年GDP成长只有○．七五％，台湾总体经济表现十分黯淡，但是个别公司获利表现却成长。

**总体经济黯淡，多家企业仍赚超过一个股本**

最具代表性的是股王大立光，全年营收五五八．六九亿元，净利二四一．五七亿元，EPS（每股纯益）一八○．○八元，应该是史上EPS最高的公司。大立光上市以来，业绩连年成长，去年在很高的基期下，仍能成长二四．二七％。

我发现去年EPS超过十元的公司，一五年净利都出现显着成长，例如，生产光纤磊晶片的联亚光，去年净利九．八九亿元，成长六一．○九％，EPS高达十四．八九元；生产手机高频整合元件的璟德，去年净利七．六三亿元，EPS十一．○六元，成长六一．四五％；网路设备的神准净利八．一二亿元，EPS十六．六元，业绩成长三二．七二％。

其他如风力发电叶片的上纬，净利十．二亿元，EPS十一．八五元，成长三七．七五％；不断电系统的旭隼，净利十四．一七亿元，EPS十九．○五元，业绩成长四二．三％；工业电脑的桦汉，净利八．六六亿元，EPS十二．五七元，成长五四％；注射液的F-康友，去年净利十．三亿元，EPS十六．五四元，成长一四二．八％；美容保养品的F-丽丰，净利十一．六七亿元，EPS十四．六八元，成长五四．四一％；太阳能的硕禾净利二十四．一五亿元，EPS三十九．六五元，成长六一．五七％。

纺织业的超级模范生儒鸿，去年净利四十一．七四亿元，EPS高达十五．九九元，成长三八．九六％；生产烘焙设备的德麦去年净利三．九九亿元，EPS十三．三三元，成长二四．八％；刚刚上市的中华电信子公司精测，去年净利四．一三亿元，EPS十四．七七元，成长一一○．五％；去年上市的亿丰窗帘，去年净利二十六．四一亿元，EPS十．○九元，成长三八．六一％；机壳大厂可成虽然处在抢单竞争中，但去年净利仍高达二五一．二一亿元，EPS三十二．六一元，成长四○．五二％；另一家机壳厂F-铠胜，去年净利五十六．三六亿元，EPS十六．五九元，成长一四．五％；还有光纤厂联钧去年净利十一．四六亿元，EPS十二．四六元，成长五三％。

以上几家是我看财报顺手拈来，都是去年赚了一个股本以上，业绩继续成长的公司。在总体经济表现不佳，产业外有红色供应链夹击下，台湾依然有出类拔萃获利表现杰出的企业，这是台湾产业生命力之所在，也是支撑台股向上的最大原动力。

在这么多赚足一个股本的企业当中，台积电堪称是台湾资本市场的精神领袖。资本额已高达二五九三．○四亿元的台积电，去年全年营收达八四三四．九七亿元，净利高达三○六五．七四亿元，继续成长一六．一八％，EPS高达十一．八二元，这是台积电连续第二年赚超过一个股本的好成绩。

从经营绩效看，台积电毛利率高达四八．六五％，营业利益率达三七．九四％，仍是一家高附加价值的好公司，今年将配出六元现金股息，股价最高涨到一六○元，殖利率仍有三．七五％。在全世界纷纷陷入负利率的时代，台积电高又稳健的回报，成为外资首选目标，今年外资买超台积电超过四十万张，成为台股最亮的一盏明灯。

从业绩公布的企业来看，今年台湾股市可能是史上「赚超过一个股本」企业最多的一年，也是百元以上高价股最多的一年。

目前台股超过一百元以上的高价股有一三八档，其中，生技股的浩鼎一度大涨到七五五元，成为全台第三高价股；后来解盲失利，引来极大风波，目前已跌到四百元以下。浩鼎也公布去年年报，全年大亏九．三九六亿元，EPS是负五．六六元。

很多新药公司都没有营业额，业绩更是亏损累累，全凭投资人对未来新药获美国食品药物管理局核可的信心，投资风险相对升高。

**根留台湾拚升级，宝雅、精测获利亮眼**

这些高获利企业当中，大致可归纳出几个方向，一是根留台湾的企业，业绩表现都十分亮丽，最具代表性的，是宣布去南京设厂的台积电，中国收益只占总体获利的二．八％；全台获利王大立光，只占三．九％；工业电脑的振桦，去年EPS九．一二元，中国收益占一．三％；完全没有去中国投资的，像宝雅去年EPS十元，生产基地完全在台湾；其他像精测、联亚光电、神准、川湖、璟德、瑞颖等，生产基地几乎百分之百在台湾。

这些根留台湾的企业，没有享受中国的廉价劳力，必须努力在台湾技术扎根、升级，反而能在技术领先中，提升毛利率，创造更好的业绩，这是一五年高获利企业中，令人尊敬的经营者群像。

不过，善用中国生产基地也能创造好成绩，机壳大厂可成、铠胜都相当具代表性。去年可成认列中国转投资收益，从一四年的六一．三％上升到八五．九％，但仍交出EPS超过三十二元的好成绩；铠胜的中国收益也占八二．三％；自行车的巨大占四二．六％；正新也占八二．九％；以小胎着称的建大也有三七．九％；生产胎压嘴的F-六晖占八○．九％；汽车零组件的F-广华去年EPS九．○四元，中国收益比重占八五．二％；最显着的是完全以中国市场为主的裕日车，中国收益比重逾一○○％。

**善用中国劳力，代工业奇葩鸿海、可成**

从以上现象可以看出，完全充分运用中国生产基地创造优势的企业，以鸿海最具代表性。鸿海去年第二季净利，从中国收益认列部分达一○○．七％；其它台湾电子组装代工厂比率，像光宝占六四．二％，宏碁占四八．二％，纬创五六．八％，震旦行、蓝天等，从中国认列的收益都很高。

另外，深入中国市场创造获利佳绩的企业，以F-丽丰最具代表性，一三年中国收益占九○．六％，一四年有八四．七％，去年有四五．六％，中国市场撑大丽丰的获利空间；同样以美容为主的F-佐登，中国收益也占五○．九％；而F-康友一○○％的收益完全来自中国；鞋业的钰齐占八三．二％；隐形眼镜的F-金可，中国收益比重超过一○○％，这与精华光学几乎专注在台湾，正好呈现对比。

从高获利企业现象来看，有人根留台湾找到成长契机，有人善用中国廉价劳力，成为代工业奇葩，像鸿海、可成、铠胜；也有从中国市场得到大利的，像裕日车、F-金可、F-丽丰、F-佐登、正新、巨大等，也印证了戏法人人会变的法则，企业善用优势才能脱颖而出。

而这也带出了第二个趋势，两岸未来分工态势会愈来愈明朗，未来凡是可以高杠杆、大量生产、标准规格、无限量产，或是无穷无尽杀价的产业，台湾可能必须回避。台湾擅长的可能是少量多样，客制化、技术研发精细的产业，最具体的代表是触控面板与LED。

股价曾经涨到九八二元的TPK宸鸿，去年提列资产减损，全年亏损二○○．○七亿元，EPS是负五十七．八六元，触控面板堪称是血流成河的产业；另一家洋华去年关闭惠州厂，全年亏损二十六．三四亿元，EPS是负十七．三六元；介面前三季EPS是负八．四元，已准备卖掉湖南厂应急，中国的欧菲光电崛起，台湾的触控面板产业一片哀号。

另一个逐渐转变的「惨业」是LED，中国的三安光电等崛起，台湾的LED最大磊晶厂晶电，去年全年亏损三十．一九亿元；泰谷则是连亏四年，面临减资命运；大型的TFT-LCD面板厂，也开始陷入亏损命运；群创预告第四季亏损超乎预期；友达第四季大亏八十一．八一亿元。这是中国崛起，台湾愈来愈辛苦的产业。

反之，客制化、少量多样的产业，去年整体表现最亮丽的企业是工业电脑，研华去年EPS八．○八元，写下历史新高成绩；研华转投资的艾讯EPS也有五．三七元；振桦电高达九．一二元；桦汉也有十二．五七元；飞捷有七．○二元，都是高获利的好公司。

**汽车电子抗红潮，同致、为升脱颖而出**

在面对红色供应链的转型中，台湾很多小而美的企业，纷纷在汽车电子领域脱颖而出，今年红火的车用ADAS（先进驾驶辅助系统），最具代表性的是同致。

从监视器厂转型，变成倒车雷达大厂，随着中国车市成长及倒车影像列入标准配备，同致的业绩与股价一飞冲天。过去每年EPS都是三、四元，去年已跳升到九．三八元，业绩逐渐出现爆发成长，从一．四二元、二元、二．六四元，到第四季三．三三元，股价最高冲到五六二元，意味了今年大成长。

切入胎压测试的为升，一五年净利十一．二亿元，EPS十三．四五元，股价最高也涨到四三八元。最近全市场都在寻找ADAS商机，像F-英特磊的磊晶，未来在ADAS中的角色备受期待；另外，汽车轻质化创造了锻造铝圈的巧新与F-英利的商机；特斯拉（TESLA）也造就了F-贸联与和大的神奇之旅。

台湾的汽车组件已逐渐形成一个大产业，像启碁在车联网，汽车端子有胡连、健和兴，整流二极体有朋程与台半，车用PCB也有敬鹏、健鼎。 过去很多杀戮惨烈的产业也逐渐再生，像是中小尺寸面板及LCM厂，如全台、凌巨、晶采、久正等，都逐渐重获生机。例如，大股东是华映的凌巨，亏损多年后，去年EPS一．○一元，已正式转亏为盈；过去很少得到市场注意的全台，去年EPS有一．二五元，已开始恢复配息的能力。

今年对台湾的资本市场而言，最大的曙光是很多低价公司，都能配出好的现金股息，像IC设计的凌阳去年EPS一元，每股配发○．八九元的现金股息，以十三．四元股价，殖利率有六．六四％；光碟服务产品的钰德尚未公布全年净利，已领先公布去年配息○．八元，以每股十．三元算，殖利率七．七六％；LED的光磊去年EPS一．○五元，宣布配一元现金，殖利率有八．六九％；小尺寸面板的晶采，去年EPS一．一一元，也宣布配发○．八五元现金，以股价十三．四元计，殖利率也有六．三四％。

在全世界靠降息救经济的时代，台湾的上市公司频频发出高股息，像去年EPS二．二九元的精诚资讯拿出公积配息，去年配发五元股息；滤波器厂帛汉，去年EPS五．七五元，也宣布配发五元现金。全世界目前有七兆美元公债殖利率变成负值，台湾有五％殖利率的公司，可说是成群结队，这是台股最安全的屏障。

今年也看到很多低价的公司挺身配息，不论是高价的好业绩股，或是低价的转机股，它们共同谱出台股的好乐章，从上市公司年报来看，台湾经济总体悲观，但个别企业却生机盎然。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。