台湾汇市：台币盘初随亚币走扬，美联储主席叶伦表明升息步调谨慎

路透台北3月30日 - 台币兑美元 周三盘初实质交易随亚币走升。汇银人士指出，由于美联储主席叶伦上日表明升息步调谨慎，国际美元受压令台币开盘大幅走扬直逼32.400关口，只不过盘初交投略显观望，后续关注外资及季底出口商动态。
汇银人士指出，台北外汇开盘一小时成交量约1.16亿美元，量能持稳偏淡，因台币开盘跳升，进/出口商间来不及立即因应，而季底为出口商抛汇高峰，若此时出口商抛汇明显增温，短线台币实质交易有机会挑战前波盘中高位(32.350)，至于外资盘初动向尚未明朗，仍须持续密切观察。
〞进出口还在等，这个价格心理要做好准备。〞一位大型公营银行交易员说。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事，因美国经济仍面临全球风险，通胀是否会持续攀升仍不确定。美联储在两周前的政策会议上决定维持利率不变，这是叶伦此后首次公开讲话。
今日台币实质交易区间在32.401-32.429，上日实质交易区间在32.571-32.618。
本地时间10:23，韩元兑美元 报1,154.6，上日收在1,163.8；台股加权指数 则涨0.97%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度持平上日尾盘；目前一个月美元/台币远汇 报32.340/32.380，上日收在32.330。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.380-32.470
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(记者 詹静宜； 审校 曾祥进)