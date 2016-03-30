台湾汇市：台币盘初随亚币走扬，美联储主席叶伦表明升息步调谨慎

汇银人士指出，台北外汇开盘一小时成交量约1.16亿美元，量能持稳偏淡，因台币开盘跳升，进/出口商间来不及立即因应，而季底为出口商抛汇高峰，若此时出口商抛汇明显增温，短线台币实质交易有机会挑战前波盘中高位(32.350)，至于外资盘初动向尚未明朗，仍须持续密切观察。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事，因美国经济仍面临全球风险，通胀是否会持续攀升仍不确定。美联储在两周前的政策会议上决定维持利率不变，这是叶伦此后首次公开讲话。