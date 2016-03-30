韩国金融市场：韩股与韩元早盘触及年内高点，因美联储主席立场谨慎

他并称，鉴于国际油价波动且日圆上涨，避险情绪仍可能会升温。 韩股也升至2016年以来的最高水准，因叶伦的讲话令股市投资者受到鼓舞。上涨股与下 跌股家数分别为442家和337家。 0205GMT，综合股价指数(KOSPI) 涨0.6%至2,006.90点。 中午时分，外资在主板买超478亿韩元(4,139万美元)韩股。 权重股支撑大盘上涨。三星电子 涨1.7%，因预期该公司第一季获利可能优 于市场预期。 显示器生产商LG显示器 涨2.7%，汽车生产商现代汽车 涨1.6%。 三年期6月韩债期货 上涨0.03点至110.40。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,155.4 1,163.8 日圆/韩元 10.2557/38 10.2421 韩国公债期货 * 110.40 110.37 韩国综合股价指数 2,006.90 1,994.91 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 张涛/汪红英；审校 白云/李爽)