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亚洲 | 2016年 3月 30日 星期三 10:45 BJT

韩国金融市场：韩股与韩元早盘触及年内高点，因美联储主席立场谨慎

他并称，鉴于国际油价波动且日圆上涨，避险情绪仍可能会升温。
    
    韩股也升至2016年以来的最高水准，因叶伦的讲话令股市投资者受到鼓舞。上涨股与下
跌股家数分别为442家和337家。
    
    0205GMT，综合股价指数(KOSPI) 涨0.6%至2,006.90点。
    
    中午时分，外资在主板买超478亿韩元(4,139万美元)韩股。
    
    权重股支撑大盘上涨。三星电子 涨1.7%，因预期该公司第一季获利可能优
于市场预期。 
    
    显示器生产商LG显示器 涨2.7%，汽车生产商现代汽车 涨1.6%。
    
    三年期6月韩债期货 上涨0.03点至110.40。
    
                              0205GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元           1,155.4       1,163.8
    日圆/韩元    10.2557/38       10.2421 
    韩国公债期货 *       110.40        110.37    
    韩国综合股价指数  2,006.90      1,994.91   
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
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 (编译 张涛/汪红英；审校 白云/李爽)

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