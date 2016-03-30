台湾股市：随亚股收盘大涨，鸿夏恋修成正果及季底做帐外资偏多操作

《台湾重要政经日程》--1月19日-10月10日
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路透台北3月30日 - 台湾股市周三收涨1.39%，终止连六跌走势。分析师表示，受美国FED主席叶伦谈话偏鸽派，带动亚股走涨、摩台指结算，及鸿海并购日商夏普可望修成正果等利多消息激励，台股开高走高，终场收复月线8,707.71点。
台湾加权股价指数 收涨1.39%，报8,737.04点，日高至8,744.47点，涨幅高达1.47%；今日成交初值 875.99亿台币，上交易日修正后为803.54亿台币。
分析师指出，今天台股因摩台指结算、〞鸿夏恋〞修成正果，加上季底做帐，外资偏多等带动下，指数趁势大幅拉高。
〞外资还是有能力掌控大盘走势，后市还有可为，之前因为长假效应的卖压应该已经告一段落。〞日盛投顾分析师钟国忠说。
他说，从今天外资偏爱的台积电 收涨1.57%并创新高、大立光 收涨6.61%，及中华电信 均收高观察，显示外资在台股依旧做多。
分析师称，后续观察重点在〞鸿夏恋〞公布后明日鸿海股价表现，及外资在期货市场的动向，即净多单的变化，料短线外资不致转向，大盘将在高档震荡。
钟国忠说，叶伦谈话偏鸽派，市场料4月FED升息机率低，今天资金大举涌入亚洲新兴市场，带动台币等亚币走扬，料这波台股因外资点燃的火不会那么快熄掉。
分析师预估，明日台股指数区间暂看8,650-8,800点。
亚洲股市周三上涨，因市场降低了对美国今年升息步伐和幅度的预期，这令美元受到打击，同时提振了公债走势。
今日金融保险类指数 收盘上涨1.17%，电子类指数 收涨1.55%。
本地时间14:11，MSCI亚太明晟指数 涨1.59%。(完)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 16年前三 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *2008年 2007年 2006年 *2005年 2004年 季
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