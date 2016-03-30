《路透晚报》--3月30日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：加大对新消费领域金融支持，鼓励银行探索联网远程放贷

中国央行和银监会联合发文表示，将加大对新消费领域的金融支持，鼓励银行探索运用互联网等技术手段开展远程客户授权，实现消费贷款线上申请、审批和放贷；通过贷款利率风险定价和浮动计息规则，合理确定消费贷款利率水平。

--中国经济：正处于通货收缩阶段，要提高财赤支持基础设施建设--专家

中国社科院学部委员、前央行货币政策委员会委员余永定表示，中国1-2月经济数字好转带来希望，但还不能急着下结论；而PPI连续四年为负，2015年GDP平减指数也转为负，已经足以判断中国处于通缩之中。

--中国外交：中国国家主席与捷克总统签署战略伙伴协议

中国国家主席习近平与捷克总统泽曼(Milos Zeman)签署了战略伙伴协议，希望加强两国间的商贸联系和投资。

--中国央行：刘士余、宁吉喆出任货币政策委员会委员

中国央行网站称，经国务院批准，任命刘士余、宁吉喆为货币政策委员会委员，肖钢、王保安不再担任货币政策委员会委员职务。

【金融】

--中港股业绩：中行去年净利增速放缓至0.74%，不良贷款率升至1.43%

按市值计中国第四大银行--中国银行 公布，去年净利增速放缓至0.74%，略高于此前市场预期；年末不良贷款率升至1.43%，上年末为1.18%。

--中港股业绩：中国工商银行2015年净利按年增0.5%，不良率升至1.5%

以资产计中国最大银行--中国工商银行公布，2015年净利按年增长0.5%；去年末该行不良贷款率为1.5%，较2014年末的1.13%明显上升。

--中国信用债：天威集团10亿PPN未按期兑付，因法院已受理其破产重整申请

破产重整申请已被法院受理的中国保定天威集团公告，其发行的2013年度第一期非公开定向债务融资工具13天威PPN001未能按期兑付本息，债券本金为10亿元人民币。

--中国信用债：中钢股份将10中钢债回售登记期再延长两周，为第七次延期

中国中钢股份有限公司公告称，将“10中钢债”回售登记期再度延长两周至4月12日结束，这已经是10中钢债回售登记第七次延期。

--中国证券：去年四季度外汇局子公司大手笔买入交行和浦发银行股权

交通银行年报显示，中国国家外汇管理局的子公司梧桐树投资平台有限公司已成为公司第八大股东，持有约7.95亿A股。而此前，浦发银行公告亦显示，梧桐树投资亦已持有该行大量股份，跻身前十大股东。

--保险产业：天津港危化品爆炸保险损失高达35亿美元--瑞士再保险

瑞士再保险(Swiss Re)表示，去年中国天津港危化品爆炸的保险赔偿总额可能高达35亿美元；或将成为亚洲历史上规模最大的人为灾难损失。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行600亿元七天逆回购，单日净回笼200亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行600亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净回笼200亿元。

--中国新债：财政部下周三将招标续发行590亿元固息国债，期限一及10年

中国财政部公告称，将于下周三(4月6日)在银行间和证交所跨市场招标续发行总额590亿元人民币固息记账式国债，其中一年260亿元，10年期330亿元。两期债分别为今年第五期和第四期国债的续发行。

--中国新债：陕西定向发行419.22亿元专项地方债，利率较下限上浮17%

中国陕西省财政厅公告，当日采用定向承销方式发行了总额419.2188亿元人民币专项地方债，期限包括三、五、七和10年，利率较下限上浮比例均为17%。

--中国新债：广西下周三将招标发行100亿元一般地方债，期限三至10年

中国广西壮族自治区财政厅公告，将于下周三(4月6日)招标发行总额100亿元人民币一般地方债，期限包括三、五、七和10年。其中三年和10年计划发行规模均为20亿元，五年和七年均为30亿元。

--中国新债：新疆下周四将招标发行308亿元一般和专项地方债

中国新疆维吾尔自治区财政厅公告，将于下周四(4月7日)招标发行总额308亿元人民币地方债，其中一般债券235.3亿元，专项债券72.7亿元。

【外汇】

--中国汇市：人民币大幅收升逾300点，因美联储鸽派言论打压国际美元

人民币兑美元即期大幅收涨逾300点，今早中间价亦升近220点。交易员称，因隔夜美联储主席叶伦对升息步调谨慎，国际美元承压人民币中间价顺势大涨，并推高市场价，但期权隐含波动率依旧平稳，表明市场基本接受新格局下的双向波动。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升2.8%创近一个月最大单日涨幅，

中国股市沪综指收升2.8%，创近一个月最大单日涨幅。分析师指出，今日大盘受美联储表态影响跳空高开，随后震荡盘整午后再度拉升。美联储声明缓解了短期市场忧虑，市场风险偏好得以提升，部分资金再度入市，盘中个股普涨，中小盘股领涨大盘。

--企业并购：台湾鸿海宣布收购日本夏普，总价3,888亿日圆

台湾鸿海集团副总裁戴正吴表示，鸿海董事会通过以每股88日圆收购日本夏普普通股，若包含特别股总计牵涉总价为3,888亿日圆。

--中国企业：神华与中核中广核洽谈参股核电项目，拟发展核能氢能--董事长

中国神华集团董事长张玉卓表示，正在与中核和中广核洽谈参股核电项目。

--中港个股：中海油田服务仍与挪威Statoil商谈作业合同，拟发行公司债

中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司称，仍在与挪威Statoil商谈作业合同事宜。另外，公司拟境内公开发行100亿元人民币公司债，以置换部分美元债务。

--香港新股：天津银行与浙商银行首日挂牌，开盘均持平于招股价

中国城市商业银行--天津银行与浙商银行首日挂牌，开盘均持平于招股价。天津银行开盘报7.39港元，浙商银行开盘报3.96港元，大市恒生指数.HSI则开高0.88%。

--中国证券：新三板分层实施细则已拟定完成，分层将于5月初实施--副总

据中国证券报报导，全国股转公司（新三板）副总经理隋强透露，新三板挂牌公司分层实施细则已经拟定完成，配套技术系统开发正在推进，分层将于5月初正式实施。

--企业并购：中国山东如意集团拟13亿欧元收购法国SMCP控股权--消息

据两名知情人士透露，中国山东如意集团料将以13亿欧元(15亿美元)收购SMCP的控股股权，其中包含债务。SMCP是一家法国公司，旗下有时装品牌Sandro、Maje和Claudie Pierlot。 （完） (整理 黄凯; 审校 杨淑祯)